Traffico Roma del 31-03-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 9:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MASSAROSA MANIFESTAZIONE PODISTICA QUESTA MATTINA PRESSO LO STADIO DELLE TERME DI CARACALLA, NELL’AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE PER L’AUTISMO. ...

Traffico Roma del 31-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO ANULARE. ANCHE SULLE ALTRE AUTOSTRADE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI. MANIFESTAZIONE PODISTICA QUESTA MATTINA PRESSO LO STADIO DELLE TERME ...

Traffico Roma del 30-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 19:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi sul lungotevere raffaello sanzio per un incidente in prossimità di via politeama altro incidente con code sulla via aurelia tra castel di guido e malagrotta verso il centro incolonnamenti in via del foro italico altezza corso di francia verso via salaria per lavori con conseguente riduzione ...

Traffico Roma del 30-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI NELLE DUE DIREZIONI. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LAURENTINA.. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SU VIA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA NICOLA ...

Traffico Roma del 30-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 30 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RIAPERTO AL TRANSITO SU CORSO D’ITALIA IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO PIAZZALE FLAMINIO, PRIMA CHIUSO PER INCIDENTE INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL FORTE BRSCHI ALTEZZA VIA BATTISTINI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER Traffico E LAVORI, CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A ...

Traffico Roma del 30-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 30 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER Traffico E LAVORI, CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. INTENSO IL Traffico ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA LAVORI SONO ...

Traffico Roma del 30-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico IN CITTÀ; RIMOSSO DA POCO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RESTANO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. INVARIATA LA SITUAZIONE LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI SAN ...

Traffico Roma del 30-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 11:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, SULLA CASSIA RESTANO CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CODE ANCHE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ERGIFE DOVE È IN PIENO SVOLGIMENTO UN CONGRESSO DI MEDICINA. INVARIATA LA SITUAZIONE LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, DOVE ...

Traffico Roma del 30-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 10:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE SEPPUR IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA SOPRATTUTTO SULLE CONSOLARI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ERGIFE DOVE È IN PIENO SVOLGIMENTO UN CONGRESSO DI MEDICINA. NESSUNA SEGNALAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL ...