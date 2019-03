Torino | questore | ‘Neutralizzato il ‘blocco nero’ degli anarco-insurrezionalisti’

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) “Speriamo che i giudici non facciano sconti a nessuno”. Così Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha commentato stamattina gli esiti dei controlli sugli anarchici arrivati ieri aper una manifestazione convocata dopo lo sgombero del centro sociale Asilo e gli arresti del 7 febbraio. A“c’era la crema dell’insurrezionalismo violento – ha sintetizzato ilFrancesco Messina -. Delinquenti arrivati appositamente per creare disordini e problemi”. Settantaquattro di loro, fermati e identificati prima del corteo, sono stati denunciati. Molti di loro erano in un gruppo di circa duecento persone che costituiva il “blocco nero”. “Black bloc”, per utilizzare un’espressione più nota. Gli agenti della Digos, guidata dal dirigente Carlo Ambra, hanno trovato il gruppo in via Aosta, vicino a una scuola occupata nei giorni scorsi. In mezzo a loro c’erano anarchici ...

