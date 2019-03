Torino | la sindaca resta nel mirino | nuove minacce contro di lei

Torino - scritte anarchici contro sindaca : ANSA, - Torino, 30 MAR - "Appendino la scorta non ti basta" è la scritta comparsa sul muro del Cimitero Monumentale di Torino, in corso Regio Parco, al passaggio del corteo degli anarchici. "Vieni a ...

Torino - protesta davanti al Comune contro la nuova Ztl : manifestanti contestano la sindaca Appendino : Alcune centinaia di commercianti hanno protestato davanti al Comune di Torino contro l’ipotesi della nuova Ztl. La sindaca Chiara Appendino, scesa tra le persone, è stata contestata dai manifestanti che non hanno risparmiato la richiesta di dimissioni e, in alcuni casi, gli insulti. “La nostra priorità è l’ambiente – ha detto la sindaca accerchiata dai manifestanti -. Abbiamo delle responsabilità nei confronti dei giovani ...

ATP Finals Torino - la soddisfazione della sindaca Appendino dopo il sì del governo : “è stata dura” : Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha espresso la sua soddisfazione per la firma sul decreto che garantisce il sostegno economico alla candidatura per le ATP Finals “E’ stata dura ci sono ovviamente ancora passaggi da fare ma sono contenta, Torino ci ha creduto fin dall’inizio e continua a crederci“. Così la sindaca, Chiara Appendino, commentando la firma al decreto che garantisce il sostegno economico alla ...

ATP Finals - “Torino non molla” : parola della sindaca Appendino : ATP Finals, Torino non intende mollare la presa, la sindaca Appendino ha dichiarato che sta facendo il possibile per portare l’evento in Italia “Credo che la presa di posizione pubblica del vicepremier Di Maio possa rafforzare nell’ambito di una scelta che deve essere del Governo. Continueremo a seguire la questione e a far sentire la voce della citta’ facendo tutto il necessario finché sarà possibile per continuare ...

ATP Finals – Crolla la candidatura di Torino - la delusione della sindaca Appendino : “pugnalata dal Governo - abbiamo fatto il possibile” : Torino costretta a rinunciare alle ATP Finals a causa del mancato appoggio economico da parte del Governo: la sindaca Appendino non nasconde la sua delusione L’atteso appoggio economico del Governo non è arrivato. Torino sarà costretta a rinunciare alla sua candidatura come città ospitante le ATP Finals per i prossimi 5 anni. Comune, regione e imprenditori del territorio avevano raccolto 25 dei 78 milioni necessari per sostenere la ...

ATP Finals a Torino? La sindaca Appendino spiega : “fatta la nostra mossa - adesso tocca al governo” : Torino, la sindaca Chiara Appendino ha parlato della possibilità di ospitare le ATP Finals di tennis “La sfida è complessa, essere entrati nella short list conferma la bontà della candidatura di Torino. Il business plan già prevede il contributo di sponsor privati del ticketing, del merchandising e dei diritti tv e un apporto del pubblico. La Città e la Regione Piemonte hanno già fatto la propria parte. Ora tocca al governo“. ...

Torino - Appendino : “Chi ha commesso violenza è criminale”. Consigliere leghista : “Brava sindaca - avanti col pugno duro” : “Chi ha esercitato violenza ha sporcato l’antifascismo, l’antirazzismo e la causa No Tav. Chi commette questo genere di violenze è un criminale. Punto”. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, da due giorni sotto scorta, ha commentato con queste parole l’innalzamento del clima di tensione a Torino dopo lo sgombero dell’Asilo e gli scontri di sabato sera. Un intervento che è stato applaudito dal Consigliere della Lega, Fabrizio Ricca: “Dico brava ...

Torino - la sindaca Chiara Appendino sotto scorta dopo le minacce : La prefettura di Torino, alla luce degli scontri del fine settimana, ha deciso di mettere sotto scorta la sindaca Chiara Appendino. Misure di sicurezza eccezionali per il primo cittadino finito nel ...

Torino - la sindaca Chiara Appendino sotto scorta dopo le minacce degli anarchici : Chiara Appendino finisce sotto scorta. dopo le scritte sui muri che vorrebbero “Appendino Appesa” e gli ultimi scontri in città, la prefettura ha disposto la scorta per la sindaca di Torino. L'esponente del M5s aveva condannato le violenze e appoggiato lo sgombero del centro sociale "Asilo", scattato su richiesta della Procura.Continua a leggere

Torino - Chiara Appendino è sotto scorta : “La sindaca è nel mirino degli anarchici” : Chiara Appendino è sotto scorta da sabato. Come riportano La Stampa e La Repubblica, la prefettura di Torino ha deciso per il dispositivo dopo gli scontri di sabato, scoppiati durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Asilo, terminati con 11 manifestanti arrestati e 215 identificati. La sindaca è finita nel mirino degli anarchici per aver condannato le violenze e, ancor prima, per aver appoggiato lo sgombero, scattato dopo un ...

Torino - ex portavoce sindaca indagato per estorsione contro Appendino. Castelli : “Stop a collaborazione” : “A seguito dell’inchiesta che coinvolge Luca Pasquaretta e le accuse a lui rivolte ritengo sia necessario interrompere immediatamente il nostro rapporto di collaborazione. La magistratura farà il suo corso, e ribadisco rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono i magistrati. Laura Castelli”. La viceministra dell‘Economia in una nota annuncia la sospensione del rapporto di lavoro l’ex portavoce di Chiara Appendino, ...

L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato per estorsione - traffico di influenze illecite e turbativa d’asta : Luca Pasquaretta, L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino, è indagato per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. La scorsa estate la procura di Torino aveva cominciato un’altra indagine su Pasquaretta, per via di una consulenza da 5mila euro

Torino - indagato per estorsione Pasquaretta. E' l'ex portavoce della sindaca Appendino : Un ricatto nei confronti della sindaca di Torino, Chiara Appendino , di cui per più di due anni era stato il fidato braccio destro. Parlano di questo le nuove indagini su Luca Pasquaretta , ex ...