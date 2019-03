Torino - arrestato 27enne : “Ho ucciso io Stefano Leo” : Torino, arrestato 27enne: “Ho ucciso io Stefano Leo” Si è consegnato spontaneamente in Questura e ha ammesso di aver assassinato il giovane il 23 febbraio scorso nella zona dei Murazzi. La confessione è arrivata dopo poche ore dopo la marcia organizzata dagli amici e dal padre della vittima Parole chiave: ...

Torino - ragazza aggredita nel parco del Valentino da un 30enne : arrestato : E' davvero un brutto episodio quello accaduto ad una ragazza e ad un suo amico di Torino domenica mattina presto intorno alle ore 4:00, nel parco del Valentino, polmone verde del capoluogo piemontese. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, i due si erano recati a ballare presso la discoteca Life, quando all'uscita del locale si sono appartati su una panchina del parco. Qui è accaduto l'imprevedibile e per la giovane è cominciato ...

Torino - il ras delle soffitte arrestato per una mazzetta da 5mila euro a un impiegato : Da ieri Giorgio Molino, 76 anni è ai domiciliari nella sua casa di Cinaglio, nell'Astigiano, con l'accusa di istigazione alla corruzione. Lo hanno arrestato i carabinieri della stazione di Rivoli che ...

Torino : lei lo lascia - lui la pugnala alla schiena. Arrestato : La vittima aveva comunicato al compagno l'intenzione di terminare la relazione a causa dei continui episodi di violenza; l'uomo ha reagito accoltellandola alla schiena.Continua a leggere

Torino - romeno arrestato : avrebbe picchiato la moglie ed abusato della figlia minorenne : ... 11 esponenti di Forza Nuova rinviati a giudizio a Cesena di Daniele Cimarelli Segui il Canale Cronaca Nera Segui il Canale Cronaca Nera per ricevere tutte le ultime notizie su Cronaca Nera ed ...

No - non hanno arrestato due dirigenti della Thyssen per il rogo di Torino : Notizia aggiornata alle 14,50 con la precisazione che i due dirigenti non sono stati arrestati La notizia che due dirigenti della Thyssen erano stati arrestati in Germania per il rogo del 2007 aveva fatto levare inni alla giustizia che, lento pede, era arrivata anche per le sette vittime della notte tra il 5 e il 6 dicembre nello stabilimento di Torino. La notizia era stata diffusa dall'agenzia tedesca Onvista secondo ...