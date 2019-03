The Rookie | trama | cast e anticipazioni episodi della serie tv su Rai 2

termometropolitico

(Di domenica 31 marzo 2019) Thetv su Rai 2TheDa sabato 30 marzo 2019 andrà in onda, in prima assoluta su Rai 2, la nuovissimatargata ABC, The. Lo show, molto apprezzato oltreoceano, è pronto a sbarcare anche in Italia. Andiamo a scoprire qualcosa in più sule sullapoliziesca ideata da Alexi Hawley.LEGGI ANCHE: Gomorra 4:seconda puntata 5 aprile.3 e 4TheNelamericana sono presenti: Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan, Afton Williamson come Talia Bishop e Eric Winter nel ruolo di Tim Bradford. Tra gli altri, Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen, Richard T. Jones è Wade Grey, Titus Makin ha il ruolo di Jackson West, Alyssa Diaz interpreta Angela Lopez e Mercedes Mason è Zoe Andersen.TheLa ...

AtHomeWithDree : Mi è piaciuto questo The Rookie, sì ricorda Rookie Blue ma non è un difetto! E per un incrocio di palinsesti domani… - Riccbergna : @aniluci64 ...io sto guardando il telefilm The Rookie con mia moglie sul divano... ?? ... #perdire Buona serata a te! ???? -