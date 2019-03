Terremoto L’Aquila | 10 anni dopo | il “provvisorio” è diventato per sempre Lunedì sul

Giappone a L’Aquila per i 10 anni del Terremoto : L’Aquila – Sabato 30 e domenica 31 marzo si svolgerà a L’Aquila l’iniziativa Japan 4 L’Aquila, quattro eventi per

Terremoto : cedono 3 balconi del Progetto Case degli sfollati nell’Aquilano : Nella giornata odierna è stato registrato il cedimento di tre balconi nel complesso del Progetto ‘Case’ di Cese di Preturo, frazione del Comune dell’Aquila. A renderlo noto il Comune. Le strutture, realizzate per ospitare gli sfollati del Terremotodel 6 aprile 2009, si trovano all’interno del complesso situato in via Gian Maria Volonte’ numero 6, piastra 20, già sgomberato in passato e, pertanto, non sono stati ...

Terremoto L’Aquila - il sindaco si dimette : “La città ha bisogno di chiarezza : le risposte dal governo sono insufficienti” : Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi annuncia le sue dimissioni. Una scelta legata alla ricostruzione post-Terremoto. Il primo cittadino, di Fratelli d’Italia, ma eletto grazie a tutto il centrodestra, ha preso questa decisione a una ventina di giorni dal decennale dal sisma. La città, dice, secondo quanto riporta AbruzzoLive, “si trova in una fase anche delicata: da un lato le risposte del governo sono insufficienti ...

Terremoto L’Aquila - il sindaco si dimette : “Ho dignità - la città ha bisogno di chiarezza” : Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha dato le dimissioni. Una scelta legata alla ricostruzione post-Terremoto. Il primo cittadino, di Fratelli d’Italia, ma eletto grazie a tutto il centrodestra, ha preso questa decisione a una ventina di giorni dal decennale dal sisma. La città, dice, “si trova in una fase anche delicata: da un lato le risposte del governo sono insufficienti rispetto alle necessità della comunità e del ...

Terremoto : Pezzopane (Pd) - L’Aquila strangolata nel decennale. Ancora niente fondi per bilancio. : L'Aquila - “Siamo a metà marzo e sui fondi a sostegno del bilancio del comune delL’Aquila tutto tace. Si tratta di un’inadempienza gravissima, un vero e proprio strangolamento di un comune che rischia il dissesto finanziario nell’anno del decennale del terribile sisma del 2009. Per la prima volta da quei tragici giorni non è stata approvata dalla maggioranza M5s-Lega la norma in grado di consentire di mantenere il bilancio in ...

L’Aquila : “I luoghi vengono ristrutturati - ma non hanno più una vita” : a 10 anni dal Terremoto gli architetti si riuniscono per fare il punto : Due giorni a L’Aquila a dieci anni dal terremoto, questa è l’iniziativa dell’Ordine e dalla Fondazione architetti Firenze, per una visita alla città e ai suoi cantieri ancora aperti. L’itinerario organizzato con il supporto della Fondazione architetti Chieti-Pescara e in collaborazione con Pro Viaggi Architettura è in programma per venerdì 29 e sabato 30 marzo. Grazie alla stretta collaborazione tra la rete delle ...

Terremoto L’Aquila : Provenzano titolare Usra - firmato il contratto : Il professionista siciliano Salvo Provenzano e’ ufficialmente il nuovo titolare dell’Ufficio speciale della ricostruzione dell’Aquila (Usra) e, dopo la sottoscrizione del contratto avvenuta questo pomeriggio, da domattina sara’ pienamente operativo nella struttura di cui ha gia’ ricoperto l’incarico di responsabile dell’area tecnica. Lo rende noto il Comune dell’Aquila. L’Usra ha avuto un ...

Terremoto in provincia de L’Aquila - epicentro a Pizzoli : Terremoto in provincia de L’Aquila, epicentro a Pizzoli Secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, la scossa è stata localizzata a una profondità di 13 km Parole chiave:

Terremoto M 3.4 a Pizzoli (L’Aquila) : nessun danno a persone o cose : A seguito del Terremoto magnitudo Mw 3.4 verificatosi a 2 km sudest da Pizzoli (L’Aquila) alle 09:09:11 di questa mattina, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha reso noto che non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose alla sala operativa del Comune dell’Aquila, al Comando dei Vigili del Fuoco e all’Ufficio scolastico provinciale. “Le scuole del territorio comunale e l’Università hanno ...

Terremoto nel Centro-Italia - scossa di magnitudo 3.6 nella zona dell’Aquila : Una scossa di Terremoto è stata registrata pochi minuti dopo le nove nel Centro-Italia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa, di magnitudo 3.6, ha avuto come epicentro Pizzoli, comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Diverse le segnalazioni apparse sui social.Continua a leggere