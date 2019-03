Tennis | Federer trionfa a Miami | battuto Isner in finale

Tennis - Federer da leggenda : poker a Miami - battuto Isner : Miami - Roger Federer domina 6-1 6-4 il campione in carica John Isner e conquista il Masters 1000 di Miami. E' il suo quarto trionfo nel torneo, il 28° in 50 finali nei Masters 1000. Lo svizzero ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer in trionfo - 101 sigilli. Sconfitto John Isner in due set : Adesso sono 101! Roger Federer trionfa nel Masters 1000 di Miami, vincendo il quarto titolo della carriera in Florida, dopo aver battuto in due set l’americano John Isner con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Una finale semplicemente perfetta per lo svizzero, che mette il sigillo numero 101 ad una storia fantastica che non sembra finire mai. Inizia la partita ed arriva subito il break dello svizzero, che alla ...

Tennis - Roger Federer : “Punto a vincere tornei - il numero 1 del mondo è lontano dalle mie possibilità attuali” : Roger Federer non smette mai di stupire e conquista la 50esima finale di un Masters 1000 in carriera a Miami (Stati Uniti), dando l’assalto al suo 101° successo di un torneo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-2 6-4 il giovane canadese Denis Shapovalov (n.23 del ranking) in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita nella quale il campione elvetico ha dato libero sfogo al suo talento, annichilendo il giovane rivale e guadagnandosi il quinto ...

Tennis - Finale Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer e John Isner - la carica di chi sfugge agli anni : Roger Federer, anni 37. John Isner, anni 33. In due, ne fanno 70. Eppure saranno loro, domani, a sette anni di distanza dalla prima occasione in cui si affrontarono in una Finale di un Masters 1000 (Indian Wells 2012), a ritrovarsi per l’ultimo atto della prima edizione di Miami lontana da Crandon Park. Lo svizzero, comunque vada a finire, con il raggiungimento della Finale ha già messo insieme un quantitativo di punti con il quale ...

