Spiagge plastic free | Portonovo sta per diventare la prima delle Marche

Ora della Terra - in Abruzzo dura tutto il giorno! "Plastic- free" sabato su 4 Spiagge : Teramo - Le spiagge di Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Pescara e San Vito Chietino saranno pulite dai volontari del Panda nella giornata di sabato 30 marzo in occasione dell’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del ...

Ambiente - Anci Sardegna : “La Regione vieti l’uso della plastica sulle Spiagge” : L’Anci Sardegna propone alla Regione di seguire l’esempio della Puglia, che ha anticipato di due anni la direttiva comunitaria con cui dal 2021 la plastica monouso sarà bandita dalle spiagge per difendere il mare dall’inquinamento. Per il primo anno si potranno usare solo le bottiglie di plastica. “La Sardegna è un’isola che fonda parte della sua ricchezza dall’economia del mare in gran parte legata al ...

Puglia - stop alla plastica nelle Spiagge dalla prossima estate : primo caso in Italia : “Sarà certamente complicato, ma possiamo farlo”. Lo aveva scritto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che a novembre 2018, in un post, ha annunciato: “Aboliamo la plastica monouso. Subito. La legge pugliese sull’economia circolare e sulla prevenzione dei rifiuti proverà a farlo”. E ora la Regione sarà la prima in Italia a vietare la plastica monouso in spiaggia, dai contenitori alle stoviglie, in anticipo di due anni rispetto ...