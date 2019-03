Spalletti | “Perso per gli episodi Icardi merita di stare fuori visto il comportamento”

calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Si è appena concluso il posticipo della 29^ giornata tra Inter e Lazio. Ecco le dichiarazioni di Lucianoche, ai microfoni di Sky Sport, analizza la sconfitta: “Abbiamo perso contro una diretta concorrente. Non siamo stati fortunati negli. Siamo stati bene in campo, ma ci siamo fatti trovare spesso disordinati, spingendo molto con i terzini. Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate“. Durissimo su: “Questa vicenda fa divertire voi giornalisti, a me non toglie tranquillità. Oggi, è giusto che giochino gli altri,come si è comportato. Bisogna avere credibilità all’interno di un gruppo. Non èa farci vincere, spesso abbiamo perso partite del genere anche con lui in campo. E’ una cosa umiliante fare una trattativa per far mettere a un giocatore la maglia del suo club. Sono pochi i giocatori che fanno la ...

FBiasin : Prima il giocatore, ora il mister: altro assist servito a chi sguazza nella polemica (“se vince #Spalletti ha perso… - capuanogio : L’#Inter perde una gara-chiave nella corsa Champions. Mette insieme qualche strappo, troppi cross. Il migliore è… - che_fidel2 : RT @dellas8427: #Spalletti: Abbiamo perso partite negli anni passati e #Icardi c'era. Ringraziatemi che vi ho dato una notizia di cui parla… -