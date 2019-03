Sopravvissuti | trama | cast e anticipazioni Quando esce la fiction

termometropolitico

(Di domenica 31 marzo 2019)laDalla collaborazione tra Rai, France TV e Zdf, nasce un nuovo progetto:, con il titolo internazionale di Survivors. L’annuncio proviene dal Festival Séries Mania 2019 di Lille in Francia, che si tiene dal 22 al 30 marzo. I tre network europei hanno comunicato la loro cooperazione per la produzione di diverse nuove serie tv, tra cui, per l’appunto,Il sito Variety riporta che i siti principali di produzione sono due: Cinetevé, con sede a Parigi, e Rodeo Drive, azienda di Roma. Le riprese della serie dovrebbero iniziare tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Si presume dunque che, una volta che la produzione sarà terminata, l’uscita sugli schermi potrebbe avvenire nel 2020 o nel 2021. Gli episodi componentisaranno 12 di 50 minuti ...

salhofolinas : teoria per la trama di the last of us 2: joel ed ellie all’inizio sono in un campo di sopravvissuti ma alla fine el… -