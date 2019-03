oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Comincia con un risultato contro pronostico laA1 diriesce a far suo uno dei due match con le Campionesse d’Italia di, e anche in maniera assai netta. Sono solo tre le squadre con punteggio pieno, e cioè Forlì, Saronno e Bollate. Andiamo a vedere cos’è successo in questo primo turno.Caronno-Saronno Doppia vittoria per le ospiti, ma solo dopo due battaglie vere. Nel primo match, l’inning d’apertura vede Rossini mandare a casa Alicart con un singolo, nel terzo è un doppio di Ambrosi a dare a Juarez il punto del 2-0. Nella quarta ripresa si accende Saronno con singolo di Nicolini da due RBI (Giudice e Biroci), poi nella quinta va a segno Marrone e nella sesta è decisivo il triplo di Rotondo che porta altri due punti a casa. Juarez riesce solo a portare Alicart a casa per il 3-5 finale. La seconda gara finisce in grande ...

OA_Sport : #Softball, Serie A1 2019, 1a giornata: Pianoro sorprende Bussolengo all'esordio, doppie vittorie per Forlì, Bollate… - sinapsinews : Serie A1 Softball, Sabato 30 Marzo al via il campionato - LuiginoSaracchi : Serie A1 Softball, Sabato 30 Marzo al via il campionato -