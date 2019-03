Social media | la svolta nell' immaginario collettivo

#SocialMediaFinance : la sfida infinita tra Nike e Adidas : Dopo l’eterno dualismo Messi contro Cristiano Ronaldo, la sfida Nike vs Adidas rappresenta, da sempre, una delle contrapposizioni più famose del panorama calcistico internazionale. I due colossi del settore sportivo, con princìpi e input diversi, si sono posizionati come punto di riferimento per i propri consumatori anche tramite gli ingenti investimenti effettuati nell’industria del calcio. Da sempre Nike […] L'articolo ...

Per un'ecologia dei Social media : Sono dei monopoli; sono troppo grossi, guadagnano vendendo i nostri dati; non pagano tasse; minacciano la democrazia; alterano le personalità: i social media sono sotto il tiro incrociato di politici e sociologhi. Eppure i social media, intesi come il gruppo di applicazioni basate su Internet, hanno

CORINALDO : "UNA VITA DA Social" - IL TRUCK DELLA POLIZIA PER PARLARE AGLI STUDENTI DEI RISCHI DEI NUOVI MEDIA : Come anche testimoniano i casi di cronaca con esiti letali, a cimentarsi con queste pratiche sono prevalentemente i maschi, verso i vent'anni, con un rendimento culturale o accademico o molto basso o ...

NBA – Kevin Durant e i suoi problemi… Social : “usavo account fake per evitare i media - volevo essere più libero” : Kevin Durant ritorna sulla vicenda dei suoi account social fake: la stella degli Warriors ammette di averli usati per evitare la pressione dei media ed esprimersi in libertà Kevin Durant ha sempre avuto un rapporto particolare con i social. Il cestista dei Golden State Warriors è stato beccato a twittare con alcuni account fake in passato, essendosi ‘tradito’ nel rispondere ad un fan con il suo profilo reale, ma parlando in ...

TikTok - dalla Cina l'app di solo svago che piace ai ragazzini e rivoluziona i Social media : Vince l'immagine, la performance: il social di ultima generazione non serve a scambiare parole, o meglio giudizi e commenti, ma piccoli show in nome di un'unica funzione, quella ricreativa. Nata a Pechino nel 2016, da quando il 1° agosto 2018 a Los Angeles c'è stato il party di lancio negli Stati Uniti, la nuova app per adolescenti, TikTok, sta conquistando l'Occidente. Di più: minaccia o promette, a seconda dei punti di vista, una rivoluzione ...

Non è il Social media strategist di Lega Toscana l'autore del post sui bambini down : Augusto Casali, studente 21enne di Lucca, è da alcune ore sotto accusa per un post che ha pubblicato su Facebook. Dopo l’improvviso malfunzionamento delle piattaforme di Zuckemberg, infatti, il ragazzo ha ironizzato sui social mettendo la foto di alcuni bambini affetti dalla sindrome di down, riferendosi all'associazione tra ‘Facebook down’ e bambini down. Casali, che su Facebook si definisce un sovranista militante, social media manager e ...

Il Social media strategist della Lega posta la foto di bimbi down per il «down» di Fb e Instagram. La gente : «Fai schifo» : Si tratta di ciò che ieri Augusto Casali ha pubblicato, ora l'account è stato bloccato, per commentare il blackout del 13 marzo di Facebook, Instagram e Whatsapp in varie parti del mondo. Casali, ...

Aziende e Social media - ecco come cambia il marketing : Torna per il quinto anno l'appuntamento con la presentazione dei risultati della ricerca-osservatorio 'La socialmediability delle Aziende italiane', che dal 2010 studia il modo attraverso cui le ...

Wrestling – Traguardo storico per la WWE : superato 1 miliardo di follower sui Social media! : Prestigioso Traguardo raggiunto dalla WWE: la compagnia di Stamford ha superato 1 miliardo di follower su tutte le piattaforme social La WWE ha annunciato di aver superato un miliardo di fan sulle proprie piattaforme social, cementificando la sua posizione come uno dei brand più seguiti al mondo. social Media WWE nel dettaglio: Facebook: 501 milioni di “mi piace” in totale. La pagina Facebook portabandiera della WWE ha più fan di quelle di ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Nek con l’epic fail del Social media manager di Biagio Antonacci : La data d'uscita del nuovo album di Nek è finalmente ufficiale. L'artista di Sassuolo ha annunciato che il suo nuovo capitolo discografico a partire dal 10 maggio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi farò trovare pronto. L'artista ha sciolto le riserve sul suo ritorno in musica dopo la partecipazione alla kermesse in occasione della sua partecipazione a Che tempo che fa, anche se il titolo non è ancora stato deciso. ...

TaTaTu - presentato a Roma il primo Social media dove gli utenti guadagnano : TaTaTu è la prima piattaforma social incentrata sull'intrattenimento che premia gli utenti che guardano i contenuti offerti. A presentare questa nuova idea di social media legato al mondo del cinema e ...

Migranti : Grillo - 'razzismo mediatico - c'è crescente egoismo Sociale' : Piuttosto che cacciare i mafiosi della politica offre a quella stessa vecchia politica alibi per rifarsi l'ennesimo lifting. Terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: cabaret ...

Beppe Grillo dopo il corteo People : “Razzismo esclusivamente mediatico - esiste solo un crescente egoismo Sociale” : “A Milano 250mila persone hanno manifestato contro il razzismo, un razzismo esclusivamente mediatico, ma Sala lo definisce momento spartiacque… ed ha ragione”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un post dal titolo “L’Italia divisa sul nulla“. “Chiunque abbia un minimo di buon senso non vede alcun razzismo, ma soltanto un crescente egoismo sociale. Ma allora cosa sta succedendo? Sembra che il paese non ...

Lady Gaga e Bradley stanno insieme? La cantante annienta i Social media : I rumors attorno al presunto flirt tra la popstar e Bradley Cooper restano rumors. Lady Gaga ha confessato tutto al Jimmy Kimmel Live, mercoledì 27 febbraio. Il padrone di casa, Kimmel, non ha perso ...