Smartphone in offerta oggi 14 marzo : BQ Aquaris X2 - LG G7 ThinQ - Huawei P20 Lite - Sony Xperia XZ2 Compact e altri : Per oggi sono in offerta BQ Aquaris X2, LG G7 ThinQ, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e infine Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a fare acquisti? L'articolo Smartphone in offerta oggi 14 marzo: BQ Aquaris X2, LG G7 ThinQ, Huawei P20 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact e altri proviene da TuttoAndroid.

Smart TV Sony : le migliori da comprare : Quando si è appassionati di un brand in particolare, si cerca di riempire la propria casa con qualunque oggetto abbia stampato quel nome, andando a creare un vero e proprio ecosistema di prodotti accomunati dallo leggi di più...

LG brevetta un marchio per display per Smartwatch che funziona da altoparlante e Sony lavora a fotocamere 3D per Smartphone : LG ha presentato di recente la domanda per ottenere la registrazione in Europa del marchio "display Speaker". Ecco di cosa si tratta L'articolo LG brevetta un marchio per display per smartwatch che funziona da altoparlante e Sony lavora a fotocamere 3D per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Promo Amazon : fino a 500€ di sconto su Smart TV SONY : Fra le tante iniziative che ogni settimana Amazon prepara per noi clienti, c’è sempre una costante: le Smart TV. Negli ultimi tempi infatti questo tipo di dispositivi si stanno diffondendo a macchia d’olio nelle nostre leggi di più...

Smart TV Sony : le migliori da comprare : Quando si è appassionati di un brand in particolare, si cerca di riempire la propria casa con qualunque oggetto abbia stampato quel nome, andando a creare un vero e proprio ecosistema di prodotti accomunati dallo leggi di più...

Mwc 2019 - Sony Xperia 1 è lo Smartphone per malati di cinema : Mwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, tutte le novità di Sony MobileMwc 2019, ...

Sony produrrà tre Smartphone con schermo 21 : 9 : Sony ha annunciato oggi che produrrà tre nuovi smartphone con schermo 21:9, il rapporto usato per la produzione di gran parte dei film per il cinema. Sony, che da tempo è molto indietro rispetto alla concorrenza nella produzione di smartphone,

Sony Xperia 1 - al MWC 2019 lo Smartphone 21 : 9 OLED 4K con 3 fotocamere - : L'algoritmo consente al primo Eye AF , messa a fuoco automatica, al mondo in uno smartphone di mettere a fuoco lo sguardo e offre anche scatti a raffica con tracking AF / AE fino a 10 fps , Auto ...

Sony Xperia X10 e X10 Plus - gli Smartphone «televisivi» : Mobile World Congress 2019, gli annunci di Sony MobileMobile World Congress 2019, gli annunci di Sony MobileMobile World Congress 2019, gli annunci di Sony MobileMobile World Congress 2019, gli annunci di Sony MobileMobile World Congress 2019, gli annunci di Sony MobileMobile World Congress 2019, gli annunci di Sony MobileMobile World Congress 2019, gli annunci di Sony MobileMobile World Congress 2019, gli annunci di Sony MobileMobile World ...

Sony Xperia 1 - il primo Smartphone con schermo ispirato dalle TV Bravia : Il Mobile World Congress 2019 di Barcellona apre oggi i battenti, ma nelle conferenze pre-fiera del fine settimana sono stati molti i produttori che hanno svelato i loro prodotti più interessanti. Dopo Xiaomi e Huawei, è stata Sony a scoprire le carte con i nuovi smartphone Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus e Xperia L3. L’Xperia 1 sarà in commercio a partire dalla tarda primavera del 2019 a prezzi non ancora comunicati, ma aspettiamoci ...

Accessori Sony ufficiali al MWC 2019 : cuffie “open ear” e cover per i nuovi Smartphone : Questa mattina, al Mobile World Congress 2019, Sony ha presentato la sua lineup di smartphone, affiancando loro anche dei nuovi Accessori dedicati. L'articolo Accessori Sony ufficiali al MWC 2019: cuffie “open ear” e cover per i nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia L3 : nuovo Smartphone “economico” ufficiale al MWC 2019 : Sony Xperia L3 è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa che il produttore giapponese ha presentato poco fa al Mobile World Congress 2019. L'articolo Sony Xperia L3: nuovo smartphone “economico” ufficiale al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Le Smart TV Sony Bravia 4K danno il benvenuto a Google Assistant - completamente in italiano : Ottime notizie per i possessori di una smart TV Sony Bravia con Android TV, che stanno per ricevere Google Assistant tramite un aggiornamento. L'articolo Le smart TV Sony Bravia 4K danno il benvenuto a Google Assistant, completamente in italiano proviene da TuttoAndroid.

Nuove funzionalità per la Paranoid Android su Redmi Note 5 Pro - Essential Phone e alcuni Smartphone Sony : La versione Beta di Paranoid Android per Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Sony Xperia X, Sony Xperia X Compact, Essential Phone PH-1 porta molti cambiamenti, che saranno disponibili anche per altri smartPhone in maniera graduale a partire dai prossimi giorni. L'articolo Nuove funzionalità per la Paranoid Android su Redmi Note 5 Pro, Essential Phone e alcuni smartPhone Sony proviene da TuttoAndroid.