Slovacchia | la progressista Zuzana Caputova presidente

notizie.tiscali

(Di domenica 31 marzo 2019) ... quelli che mi hanno portato via mio fratello e mia cognata".Laè in pratica una esordiente in politica. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Comenio di Bratislava, è stata a lungo ...

vincenzo42 : RT @giomo2: Slovacchia. Con il 58% dei voti, Zuzana Capùtova è stata eletta presidente. 45 anni, ex n. 2 del piccolo partito oppositore Slo… - PatrickAloisi : RT @PensieroDem_: La liberal progressista Zuzana #Caputova vince le elezioni presidenziali in #Slovacchia. Un grande giorno per il futuro d… - uragano666 : RT @giomo2: Slovacchia. Con il 58% dei voti, Zuzana Capùtova è stata eletta presidente. 45 anni, ex n. 2 del piccolo partito oppositore Slo… -