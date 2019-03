Slovacchia | elezioni presidenziali | vince Caputova con il 58 | 2%

Slovacchia - elezioni presidenziali : Caputova al 58 - 35% - Sefcovic a quota 41 - 64% : Primi risultati delle elezioni presidenziali in Slovacchia . Secondo i primi dati parziali del ballottaggio, Zuzana Caputova è in testa su Maros Sefcovic con il 58,35 delle preferenze contro il 41,64%.

Elezioni in Slovacchia : sovranisti fuori dal ballottaggio. Il successo dell’avvocatessa Zuzana Caputova - liberale e ambientalista : Addio al ballottaggio per i sovranisti nel cuore di Visegrad, tagliati fuori dal secondo turno delle presidenziali in Slovacchia dove prende forma la possibilità di un cambiamento radicale rispetto al passato. Il volto di queste presidenziali è quello di Zuzana Caputova, avvocatessa 45enne liberale e ambientalista critica nei confronti di un governo la cui stabilità è stata minata dall’omicidio del giornalista d’inchiesta Jan Kuciak. Caputova, ...

Zuzana Caputová ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia : L’avvocata ambientalista Zuzana Caputová ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia con il 40,5 per cento dei voti, davanti al candidato Maroš Šefcovic del partito di centrosinistra Direzione – Socialdemocrazia, che ha ottenuto il 18,7 per cento