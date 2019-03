Slovacchia | eletta Caputova Europeista | è la prima donna presidente del Paese

ilfogliettone

(Di domenica 31 marzo 2019) L`attivista per i diritti civili, ambientalista, pro Nato e convintaZuzana, 45 anni, è statadella. Al ballottaggio di sabato ha rispettato in pieno i pronostici che la davano favorita, aggiudicandosi una maggioranza indiscutibile del 58,4%, contro l`avversario Meros Sefcovic, vicedella Commissione europea e commissario Ue per l'unione energetica.L`affluenza alle urne è stata del 42%."Cerchiamo ciò che ci unisce e facciamo in modo che sia la collaborazione reciproca ad avere la meglio sugli interessi personali e particolari", ha detto, avvocato di professione, nel suo primo discorso da vincitrice, dando il via ai festeggiamenti che si sono protratti sino all`alba di oggi nella Stara trznica, il vecchio mercato di Bratislava, nel centro storico della capitale slovacca.Parole pronunciate con un ...

