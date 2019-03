Slovacchia | Caputova eletta premier | è la prima donna L’avvocata anticorruzione e

Parziali Slovacchia - Caputova al 58 - 35% : ANSA, - BRATISLAVA, 31 MAR - Secondo i risultati Parziali del ballottaggio delle elezioni presidenziali in Slovacchia Zuzana Caputova è in testa su Maros Sefcovic con il 58,35 delle preferenze contro ...

La Slovacchia sceglie Zuzana Caputova - un'europeista nel fronte di Visegrad : "Sono felice del risultato - ha detto Caputova, dopo aver ringraziato i suoi elettori in cinque lingue - perché si vede che nella politica si può entrare con opinioni proprie e la fiducia si può ...

La Slovacchia sceglie Zuzana Caputova - un'europeista nel fronte di Visegrad : Comprensibilità, cordialità, affidabilità, capacità di evitare conflitti: queste le caratteristiche che hanno portato oggi Zuzana Caputova, fino a poco tempo fa poco nota all'opinione pubblica, ad essere eletta presidente della Slovacchia.Agli elettori, stanchi della politica piena di confronti, corruzione ed abuso del potere, l'avvocatessa Caputova offre un cambiamento senza ricorrere a promesse irrealizzabili e ...

Slovacchia - la progressista Zuzana Caputova presidente : ... quelli che mi hanno portato via mio fratello e mia cognata".La Caputova è in pratica una esordiente in politica. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Comenio di Bratislava, è stata a lungo ...

Zuzana Caputova trionfa - è la prima donna presidente della Slovacchia : Ex vicepresidente del piccolo partito non governativo «Slovacchia progressista», senza seggi in Parlamento,, Caputova è entrata in politica nel 2017 sull'onda delle proteste per l'assassinio del ...

Slovacchia - l'europeista Zuzana Caputova è la nuova presidente - : Prima donna a guidare il Paese, è stata eletta al ballottaggio con il 58,4% dei voti contro il 41,59% del commissario europeo all'Energia Maros Sefcovic

Zuzana Caputova eletta presidente della Slovacchia - sconfitto Sefcovic : Ex vicepresidente del piccolo partito non governativo Slovacchia progressista, è entrata in politica nel 2017, dopo l'assassinio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua compagna, per il ...

Slovacchia : Zuzana Caputova eletta presidente con il 58% dei voti : "Sono felice del risultato - ha detto Caputova, dopo aver ringraziato i suoi elettori in cinque lingue - perché si vede che nella politica si può entrare con opinioni proprie e la fiducia si può ...

Slovacchia : Zuzana Caputova presidente : BRATISLAVA, 31 MAR - Comprensibilità, cordialità, affidabilità, capacità di evitare conflitti: queste le caratteristiche che hanno portato oggi Zuzana Caputova, fino a poco tempo fa poco nota all'...

Slovacchia : presidenziali - Caputova sarà la prima donna a guidare il paese : In relazione a questo, Sefcovic ha risposto, sebbene in maniera indiretta, di non aver intenzione di proseguire la sua carriera nell'ambito della politica nazionale. Sefcovic ha inoltre notato con ...

Slovacchia - elezioni presidenziali : Caputova al 58 - 35% - Sefcovic a quota 41 - 64% : Primi risultati delle elezioni presidenziali in Slovacchia . Secondo i primi dati parziali del ballottaggio, Zuzana Caputova è in testa su Maros Sefcovic con il 58,35 delle preferenze contro il 41,64%.

Slovacchia - elezioni : Caputova in testa : 0.35 Secondo i risultati parziali del ballottaggio delle elezioni presidenziali in Slovacchia, la giurista Zuzana Caputova è in testa su Maros Sefcovic con il 58,35 delle preferenze contro il 41,64%. Il diplomatico Sefcovic ha riconosciuto la sconfitta e si è già congratulato con l'avversaria Caputova per la sua vittoria nelle elezioni. I risultati ufficiali saranno resi noti a mezzogiorno.

La Slovacchia al voto per il nuovo presidente : favorita l'attivista Zuzana Caputova : BRATISLAVA -Sono oltre 4,4 milioni gli elettori che oggi sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente della Slovacchia. favorita è la 45enne giurista e attivista Zuzana Caputova , fino a ...

Un segnale di ottimismo : la vittoria di Caputova del primo round elettorale in Slovacchia : Vincendo il primo round delle elezioni presidenziali in Slovacchia, l’avvocato ambientalista Zuzana Caputova si avvicina a diventare il primo presidente donna del paese. Sarebbe una svolta radicale per un paese che è stato preda della corruzione dilagante da quando, nel 1993, si è costituita la Repu