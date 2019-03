Simona Ventura torna in Rai | E' il momento giusto | avevo voglia di riproporre la

Simona Ventura torna in Rai in viola (per la gioia di Fazio) : Se c'è una cosa che Fabio Fazio non sopporta è il viola, con tutte le sue sfumature (insieme a tutto ciò che ha a che fare con l'Egitto, come ha più volte sottolineato Fiorello prendendolo in giro) e come si presenta Simona Ventura nella sua prima apparizione in Rai dopo 8 anni proprio nello studio di Che Tempo Che Fa? In totally purple, anche se in una versione 'glicine', che lei definisce tra il "lilla e il ciclamino, come diceva mia ...

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 31 marzo 2019 – Tra gli ospiti : Simona Ventura - Giorgio Panariello - Fiorella Mannoia - intervista a Jean-Claude Juncker.. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 31 marzo 2019 – Tra gli ospiti: Simona Ventura, Giorgio ...

Manuel Agnelli - la verità sul rapporto con Fedez e la critica a Simona Ventura : Manuel Agnelli e la verità sul rapporto con Fedez: le ultime news Manuel Agnelli punzecchia Fedez e Simona Ventura! L’ex giudice di X Factor, si sa, non ha peli sulla lingua e ciò che pensa dice. Lo ha fatto anche nel corso dell’intervista con Peter Gomez nel programma La Confessione, in onda sul canale Nove in […] L'articolo Manuel Agnelli, la verità sul rapporto con Fedez e la critica a Simona Ventura proviene da Gossip e Tv.

Manuel Agnelli : "Fedez? Tra noi alti e bassi. Il suo scopo è vincere. Simona Ventura peggior giudice di X Factor" : Ospite de 'La Confessione' di Peter Gomez, in onda su Nove, il cantante e produttore si racconta senza filtri

Stefano Bettarini : età - fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura : Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Chi è Stefano Bettarini Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli. Stefano Bettarini: carriera calcistica Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del ...

Che tempo che fa - colpaccio per Fabio Fazio : in studio arriva Simona Ventura : Domenica 31 marzo Fabio Fazio a Che tempo che fa avrà una super ospite, Simona Ventura. La conduttrice di Chivasso dopo tanti anni torna in Rai. L'ospitata anticipa infatti la conduzione di Simona di The Voice, il talent musicale in onda ad aprile che segna il ritorno della Ventura su Raidue, la ret

Simona Ventura : età - fidanzato e figli. La carriera in Rai : Simona Ventura: età, fidanzato e figli. La carriera in Rai carriera e vita privata di Simona Ventura Dopo anni tra Mediaset e Sky, Simona Ventura è pronta per tornare in Rai. Sarà un rientro in grande stile quello di Simona che a breve prenderà le redini del talent show The Voice of Italy 2019. È stato proprio Carlo Freccero, direttore di Rai 2, a volere fortemente la presentatrice al comando del programma che, negli ultimi anni, non ha ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi - la passione brucia : “La mia cura” : Simona Ventura e Giovanni Terzi, la passione brucia: “La mia cura”. La conduttrice di The Voice e il giornalista in paradiso Come stanno Simona Ventura e Giovanni Terzi? La conduttrice della nuova stagione di The Voice e il giornalista, dopo essere finiti al centro della cronaca rosa nelle scorse settimane per essere usciti ‘allo scoperto’, […] L'articolo Simona Ventura e Giovanni Terzi, la passione brucia: ...

