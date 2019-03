Silvio Berlusconi | l' amarissimo retroscena dal cuore di Forza Italia | perché non molla

Elezioni europee. Nel simbolo di Forza Italia c’è il nome di Silvio Berlusconi : Cambia il logo degli azzurri. Via il riferimento al Ppe, c’è il nome di Silvio Berlusconi. L’assemblea nazionale festeggia i

Dentro Forza Italia scoppia il caso Giovanni Toti. Per Silvio Berlusconi "la pazienza è finita" : Giovanni Toti non va all'Assemblea degli eletti di Forza Italia a Roma e scoppia il caso, con Silvio Berlusconi che dice platealmente che "la pazienza è finita". Il governatore della Liguria motiva la sua assenza con il fatto che "non sono stato coinvolto in nessun modo, allora piuttosto che scaldare la sedia, preferisco stare nel mio territorio". Anche perché, spiega Toti, si dimostra nuovamente che "il dibattito interno al ...

Silvio Berlusconi si sente ancora "indispensabile". "Orgoglioso" del Ppe - ma lo toglie dal simbolo : Silvio Berlusconi respinge con forza la teoria del tramonto. Anzi, dà dello "stupido" a chiunque scriva o dica questo. "Mi domando come possano esserci in giro tanti stupidi che non sanno guardare nemmeno in superficie quale sia veramente la realtà del presente" dice il presidente di Forza Italia dal palco dell'Assemblea nazionale del partito, sottolineando che "siamo ancora la spina dorsale del centrodestra in Italia e in ...

Silvio Berlusconi - l'ultimo siluro di Toti contro Forza Italia : "Anziché scaldare la sedia - resto a casa" : Mentre Silvio Berlusconi marcia spedito verso il lancio del nuovo simbolo di Forza Italia e la sua candidatura alle prossime elezioni Europee, dentro Forza Italia il malumore è sempre più difficile da contenere, a partire da quello del governatore della Liguria Giovanni Toti. A Roma il Cav oggi ha r

Silvio Berlusconi - i due sondaggi che terrorizzano il Cav : sotto il 10% Forza Italia è morta : Non bastavano i malumori all'interno di Forza Italia, Silvio Berlusconi deve fare i conti anche con le pessime notizie che arrivano dagli ultimi sondaggi. Due rilevazioni in particolare hanno rovinato l'umore del Cav, come riporta il Tempo: il sondaggio di Index e quello prodotto dall'Europarlamento

Silvio Berlusconi "piega" Matteo Salvini - in Piemonte l'uomo della rinascita : un chiaro messaggio politico? : Dopo mesi di amarezza e sconfitte, un riscatto per Silvio Berlusconi: come rivela Dagospia, "per una volta ce l'ha fatta". Si parla delle elezioni regionali in Piemonte, dove il Cav sarebbe riuscito ad imporre il suo candidato a Matteo Salvini: si tratta di Alberto Cirio, a lui dunque la corsa per l

Fabrizio Cicchitto - la rivelazione : tutta la verità sulla trattativa Silvio Berlusconi-Giorgio Napolitano : Fabrizio Cicchitto nel suo libro sulla storia di Forza Italia dal 1994 al 2018 rivela moltissimi retroscena sulla Seconda Repubblica, in particolare su Silvio Berlusconi. Uno di questi riguarda le trattative per la grazia mancata al Cavaliere di Giorgio Napolitano e quelle per il bis dello stesso re

Mediaset - ecco lo stipendio nel 2018 di Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri : cifre da sogno : Sono cifre da capogiro quelle degli stipendi dei big di Mediaset. A rivelarle è DavideMaggio.it. A battere ogni record, come era prevedibile, è Fedele Confalonieri. Il presidente dell'Azienda, dopo che lo scorso luglio ha rassegnato le dimissioni, ha ottenuto ben 6,5 milioni di euro, a integrazione

A Matteo Salvini servono i voti di Silvio Berlusconi : unica via per la maggioranza : Matteo Salvini ripete in pubblico: “mai più con il vecchio centrodestra”. In realtà il leghista lo pensa realmente e contemporaneamente

Silvio Berlusconi - Laura Ravetto - Gabriella Giammanco e Massimo Mallegni bussano alle porte della Lega : Nonostante i tentativi di dissuasione della figlia Marina e dei fedelissimi capitanati da Licia Ronzulli, Silvio Berlusconi ha deciso di candidarsi alle elezioni europee. Così domani 30 marzo all'assemblea nazionale di Forza Italia a Roma, il Cav annuncerà ufficialmente che sarà capolista nelle circ

Roberto Benigni e Paolo Sorrentino orfani di Silvio Berlusconi - ai David arrancano i nemici del Cav : E vabbè sì, non sono più i tempi in cui furoreggiavano all' estero, vincevano Oscar e diventavano il vanto del Belpaese, del cinema made in Italy, nel mondo. Però, che diamine, almeno restare profeti in patria, essere apprezzati nella terra dove sono nati doveva essere un obbligo morale... Macché. P

Sondaggio - a Matteo Salvìnì conviene andare al voto con Silvio Berlusconi : "Mai più con il vecchio centrodestra", continua a ripetere Matteo Salvini. Eppure i sondaggi rilevano che se quell'alleanza si ripresentasse alle elezioni otterrebbe la maggioranza dei voti strappando al Movimento 5 stelle al Sud. Se invece la Lega si presentasse da sola raddoppierebbe i seggi alla

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso rivela la telefonata da PierSilvio Berlusconi : "Lo show gli è piaciuto" : Barbara D'Urso ha più di un motivo per festeggiare dopo la terza puntata del suo show Live - Non è la D'Urso su Canale 5. Il programma ha registrato il 13,2% di share e sembra lanciato verso numeri ben più alti, godendo poi della fiducia dei vertici di Mediaset. È stata la stessa D'Urso a confermarl

Matteo Salvini - il retroscena : patto con Giorgia Meloni dopo le europee per far fuori Silvio Berlusconi : A segnare la svolta saranno le elezioni europee. Il voto di maggio detterà i nuovi equilibri tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma darà anche un'idea più generale del panorama politico italiano. Per questa ragione il leader della Lega tiene l'asticella altissima perché si sta giocando la partita più