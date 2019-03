Siamo quello che mangiamo | ma anche quello che leggiamo | ecco tutte le fake news su

Direzione Pd - la tregua è già finita : “Ripartito il fuoco amico”. Ma i renziani negano : “Diciamo quello che penSiamo” : Altro che tregua e lealtà delle minoranze. Dopo il voto in Basilicata, da parte dei renziani – o almeno dall’area di minoranza di Roberto Giachetti ed Anna Ascani – sono ripartiti già gli attacchi verso la nuova segreteria di Nicola Zingaretti. “Smettiamo di esultare per i secondi posti”, aveva detto proprio Ascani. E non solo. Parole tutt’altro che digerite dalla nuova maggioranza dem. “È già ripartito ...

Volkswagen ID - ci Siamo : tutto quello che c’è da sapere sull’elettrica ‘del popolo’ : La ID 100% elettrica di casa Volkswagen avrà un prezzo “popolare” pur offrendo contenuti all’avanguardia Volkswagen ci crede, nei prossimi anni più di 30 miliardi di euro saranno investiti sull’elettrificazione del marchio. Vedremo nascere circa 70 nuovi modelli full electric entro il 2028, è questo l’ambizioso obiettivo del Gruppo tedesco e avranno tutti un comune denominatore: la piattaforma MEB, sviluppata ...

'Bisogna attraversare il dolore per diventare migliori di quello che Siamo' - G. Fantasia - : Contagiano un po' il mondo delle loro mancate elaborazioni, entrano nella tua vita per elaborare ma poi non lo fanno mai. Sono anche persone cicliche, cambiano persona, ma fanno sempre lo stesso ...

Chiara Gamberale ad HuffPost : "Bisogna attraversare il dolore per diventare migliori di quello che Siamo" : "È una vita un po' da pazza quella che sto facendo, perché quando una figlia ti arriva tardi, a quarant'anni, io ci voglio stare. Tutti mi sgridano che dovrei avere una persona fissa, un libraio mi ha detto: 'ma che dormi sola?' A me non interessa, io sono qui per lei".Chi ci parla così è la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di più di dieci libri bestseller tradotti in sedici Paesi che oggi torna con un ...

Tutto quello che posSiamo chiedere al ristorante o al bar per inquinare meno : Mi dà un piatto (vero) per piacere?O compostabile?Tazzina? In vetro (o ceramica), grazieAcqua? Del sindaco, grazieNiente cannuccia per me!Vorrei il piatto di stagione, grazie!È bio?Posso portare via gli avanzi?Può chiudere la porta, per favore?Da dove arriva il pesce?Compreremmo qualcosa di esageratemente costoso per usarlo una manciata di minuti o secondi? Molto probabilmente no, ma se a pagare il conto è il pianeta non ci facciamo troppo caso: ...

Turiste russe ballano sulla Barcaccia del Bernini : "Siamo ricche e facciamo quello che vogliamo" : Arroganza e mancanza di rispetto. Così si potrebbero definire gli atteggiamenti di due Turiste russe di domenica 10 febbraio in Piazza di Spagna, a Roma. Come riporta Il Messaggero, le due donne, arrivate nella capitale da Mosca la scorsa settimana, hanno scavalcato la recinzione di protezione della fontana e hanno iniziato a ballare sulle colonne dell'opera del Bernini. Le Turiste, Olga di 40 anni e Anna di 34 anni, hanno anche ...

Diciotti - Luigi Di Maio : “Siamo contro l’immunità - ma quello di Salvini è un caso specifico” : Di Maio non chiarisce come ha intenzione di votare il M5S: "Noi siamo sempre stati contro l'immunità, questo è un caso specifico, i senatori della Giunta hanno la mia totale fiducia. Tutte le volte che qualcuno ha scommesso sulla caduta del governo, la scommessa è stata vinta da noi e persa dagli altri, su questo non ho nessun problema e preoccupazione".Continua a leggere