Sì | lo voglio anzi Emmo | celebrato il primo matrimonio in lingua

(Di domenica 31 marzo 2019) In provincia di Sassari è stato pronunciato il fatidico "sì",il fatidico "": nella Sala delle adunanze del Comune di Bono si èilinsarda. Gli sposi, Anselmo Serra e Roberta Dalle Molle, grazie alla sensibilità dell'Amministrazione comunale del capoluogo del Goceano e al lavoro dello sportello linguistico coordinato dall'Istituto Camillo Bellieni di Sassari, hanno potuto coronare il proprio sogno d'amore in un modo davvero particolare.Proprio l'Istituto Camillo Bellieni di Sassari ha spiegato che tutto è iniziato per volontà della sposa, veneta della provincia di Vicenza, arrivata da otto anni in Sardegna proprio per amore di Anselmo, bonese d'adozione ma di origini ogliastrino-galluresi. Laureata in Scienze religiose con formazione in cultura classica, la donna si è avvicinata al Sardo ...

