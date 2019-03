huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) Quanto pesa in termini elettorali ancora non si sa, ma certo ora, dopo ilche si è concluso a, il popolo della famiglia tradizionale ha avuto modo di schiarirsi le idee su chi votare. Da domani nascerà "Pro Vita & Famiglia" soggetto unico risultato dalla fusione, annunciata ieri,due associazioni guidate dai due vertici della tredicesima edizione della kermesse, il presidente Toni Brandi e il suo vice, Jacopo Coghe.Un partito politico ispirato ai valori fondanti del? Gli organizzatori stamane assicuravano di no. Ma in vistaEuropee dal palco allestito per la chiusura in piazza, gli organizzatori della kermesse pro-vita hanno chiamato alla mobilitazione leche poco prima, reggendo striscioni, i figli per mano o nei passeggini, avevano sfilato per il centro storico della città nella marcia organizzata per ...

repubblica : Verona, si chiude il congresso della famiglia. Gli organizzatori: 'Alle europee vedremo chi è con noi e chi ci insu… - peppovic : Si chiude il Congresso mondiale delle famiglie a Verona: 'E ora votate bene...' (di L. Matarese) - superciccioxbox : RT @SecolodItalia1: “È la famiglia il futuro dell’Europa”: imponente corteo chiude il congresso a Verona (video) -