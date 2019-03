Serie D | blitz in trasferta per il Ciliverghe

calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Conferma l’undici vincente contro il Mezzolara di sette giorni prima il tecnico Carobbio nelladi Carpaneto, per una partita fondamentale nella corsa salvezza dei gialloblù. Ed ilscende in campo con quella determinazione che contraddistingue la squadra dal girone di ritorno, unita ad una freddezza nel leggere le situazioni di gioco che nel corso della gara si rileva decisiva. La partenza, come sempre, è sprint con Mauri dopo neanche un minuto a sfiorare la rete con un tiro dai venti metri che esce di poco alto sulla traversa; la risposta dei padroni di casa della Vigor è immediata con Rantier al 2’ che si vede smorzato prima e bloccato poi il sinistro da Valtorta che blinda così la propria porta. Ancora Mauri al 7’, questa volta su calcio piazzato da fuori area, con la sfera che sfiora l’incrocio dei pali. La partita vive di continui ribaltamenti di fronte ...

