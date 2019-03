Serie A Genoa | Favilli | «Ora devo ritrovare la condizione»

Serie A Genoa - Favilli : «Il rientro si avvicina» : GENOVA - "Per prima cosa ringrazio mister Sabatini, lo staff e tutti i ragazzi della Primavera per il modo in cui sono stato accolto" . Andrea Favilli , attaccante del Genoa , è sceso in campo con la ...

Serie A. Tudor ok alla prima - Udinese batte Genoa 2-0 : Calcio, Serie A. Ritorno vincente per Igor Tudor sulla panchina dell'Udinese. alla Dacia Arena i friulani conquistano una vittoria cruciale

Serie A - Udinese-Genoa 2-0 : buona la prima per Tudor : L' Udinese torna alla vittoria dopo aver subìto 8 gol nelle due gare precedenti, tre punti fondamentali per la lotta-salvezza. L'arrivo di Tudor ha portato in dote il 2-0 sul Genoa , gol-lampo di ...

Serie A - Udinese-Genoa 2-0 : gol pazzesco di Mandragora : La cura Tudor rilancia l' Udinese . I friulani battono il Genoa 2-0 con una rete di Okaka in avvio e un super gol di Mandragora nella ripresa. Il Genoa deve piegarsi alla Dacia Arena dopo la vittoria ...

Serie A - Udinese-Genoa 2-0 : gol di Okaka e Mandragora : Il Tudor bis inizia col sorriso. L'Udinese batte il Genoa, 2-0, e regala subito tre punti al tecnico croato, che durante la sosta è stato richiamato al posto di Davide Nicola in panchina. Pomeriggio ...

Probabili Formazioni Udinese – Genoa - Serie A 30/03/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Genoa, Serie A 30/03/2019Udinese alla ricerca di punti per abbandonare la zona rossa: Genoa più tranquillo ma non ancora salvo matematicamente.UDINE – Tudor conferma il 3-5-2 dei suoi predecessori preferendo Lasagna e Pussetto in attacco. De Paul scala a centrocampo con Mandragora e Fofana, mentre gli esterni saranno Ter Avest e Zeegelaar. In porta Musso, davanti a lui De Maio, Larsen e ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Udinese? Faremo una grande partita» : GENOVA - "Sono convinto che Faremo una grande partita" . Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta di Udine non ha dubbi e non teme un possibile rilassamento dei suoi giocatori dopo il successo ...

Serie A Genoa - poker di Lapadula nel test con l'Arenzano : GENOVA - Doppia razione di lavoro per il Genoa , in vista del prossimo impegno di campionato, la gara contro l' Udinese che segnerà la ripresa delle ostilità. Nella seduta mattutina la squadra, che ha ...

Biglietti Udinese-Genoa - come acquistare i tickets per la sfida della 29a giornata di Serie A di calcio : Il secondo anticipo della 29a giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Genoa. Si giocherà sabato 30 Marzo alle ore 15.00 alla Dacia Arena e sarà un turno di campionato che segna il nuovo esordio sulla panchina dei friulani di Igor Tudor. Il croato ha sostituito Davide Nicola, esonerato dopo le pesanti sconfitte con Juventus e Napoli e con il quale l’Udinese non è mai riuscita a trovare la scossa tanto desiderata. Proprio questo è il ...

Serie A - la Juventus perde 2-0 contro il Genoa : in gol anche l'ex Sturaro : Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato la Serie A è tornata in campo anche oggi alle ore 12.30, quando è scesa in campo la capolista indiscussa della Serie A, la Juventus, l'avversario di turno è il Genoa guidato da Prandelli. Il "Grifone" già nel girone di andata era stata una delle pochissime squadre a non soccombere allo strapotere juventino. Mister Allegri alla vigilia aveva annunciato l'assenza di Ronaldo, che è stato fatto riposare in ...

Serie A - primo ko per la Juve - battuta 2-0 dal Genoa : Termina al Ferraris l'imbattibilita' della Juventus, sconfitta per 2-0 dal Genoa di Cesare Prandelli, in occasione del lunch match 28esima giornata

Serie A - Genoa-Juve 2-0 : gol di Sturaro e Pandev - capolista battuta : La Juve cade al Ferraris: primo stop stagionale in Serie A. Il Genoa sorprende la capolista nella ripresa trovando la via della rete con Sturaro e Pandev. Var protagonista del match, nel primo tempo ...