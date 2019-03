Serie A Genoa | Favilli | «Il rientro si avvicina»

Serie A. Tudor ok alla prima - Udinese batte Genoa 2-0 : Calcio, Serie A. Ritorno vincente per Igor Tudor sulla panchina dell'Udinese. alla Dacia Arena i friulani conquistano una vittoria cruciale

Probabili Formazioni Udinese – Genoa - Serie A 30/03/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Genoa, Serie A 30/03/2019Udinese alla ricerca di punti per abbandonare la zona rossa: Genoa più tranquillo ma non ancora salvo matematicamente.UDINE – Tudor conferma il 3-5-2 dei suoi predecessori preferendo Lasagna e Pussetto in attacco. De Paul scala a centrocampo con Mandragora e Fofana, mentre gli esterni saranno Ter Avest e Zeegelaar. In porta Musso, davanti a lui De Maio, Larsen e ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Udinese? Faremo una grande partita» : GENOVA - "Sono convinto che Faremo una grande partita" . Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta di Udine non ha dubbi e non teme un possibile rilassamento dei suoi giocatori dopo il successo ...

Serie A Genoa - poker di Lapadula nel test con l'Arenzano : GENOVA - Doppia razione di lavoro per il Genoa , in vista del prossimo impegno di campionato, la gara contro l' Udinese che segnerà la ripresa delle ostilità. Nella seduta mattutina la squadra, che ha ...

Biglietti Udinese-Genoa - come acquistare i tickets per la sfida della 29a giornata di Serie A di calcio : Il secondo anticipo della 29a giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Genoa. Si giocherà sabato 30 Marzo alle ore 15.00 alla Dacia Arena e sarà un turno di campionato che segna il nuovo esordio sulla panchina dei friulani di Igor Tudor. Il croato ha sostituito Davide Nicola, esonerato dopo le pesanti sconfitte con Juventus e Napoli e con il quale l’Udinese non è mai riuscita a trovare la scossa tanto desiderata. Proprio questo è il ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Juventus? Nostra bravura è stata nella compattezza in campo» : Genoa-JUVENTUS 2-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Genoa Juventus Prandelli Tutte le notizie di Genoa Per approfondire

Serie A - la Juventus perde 2-0 contro il Genoa : in gol anche l'ex Sturaro : Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato la Serie A è tornata in campo anche oggi alle ore 12.30, quando è scesa in campo la capolista indiscussa della Serie A, la Juventus, l'avversario di turno è il Genoa guidato da Prandelli. Il "Grifone" già nel girone di andata era stata una delle pochissime squadre a non soccombere allo strapotere juventino. Mister Allegri alla vigilia aveva annunciato l'assenza di Ronaldo, che è stato fatto riposare in ...

Serie A - primo ko per la Juve - battuta 2-0 dal Genoa : Termina al Ferraris l'imbattibilita' della Juventus, sconfitta per 2-0 dal Genoa di Cesare Prandelli, in occasione del lunch match 28esima giornata

Serie A - Genoa-Juve 2-0 : gol di Sturaro e Pandev - capolista battuta : La Juve cade al Ferraris: primo stop stagionale in Serie A. Il Genoa sorprende la capolista nella ripresa trovando la via della rete con Sturaro e Pandev. Var protagonista del match, nel primo tempo ...

Serie A - lunch match Genoa-Juventus 2-0 : 14.24 Prima sconfitta per la Juventus: gliela infligge il Genoa, che all'andata aveva pareggiato allo 'Stadium'.Per i bianconeri resta un tranquillo +18 sul Napoli Nel primo tempo, l'ex Perin nega il gol a Sanabria con un gran riflesso. Var protagonista al 32':Di Bello prima concede poi revoca un rigore al Genoa per mano di Cancelo. Anche nella ripresa l' arbitro torna sui suoi passi su gol di Dybala,annullato per fuorigioco di Can. L'ex ...