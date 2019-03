Serie A Bologna | Mihajlovic | «Sono venuto qui perché ci credo»

Serie A - Bologna-Sassuolo 2-1 : Destro decide in extremis : Bologna-Sassuolo, CRONACA E TABELLINO Destro fa impazzire il Bologna al 95'. Al Sassuolo non basta il pareggio nel recupero

Serie A. poker Napoli a Roma - vittoria salvezza del Bologna : Il Napoli domina all'Olimpico e riduce ulteriormente le chance di Champions League della Roma; bel pareggio tra Fiorentina e Torino.

Serie A - 29° turno : Bologna-Sassuolo 2-1 : 19.58 Vittoria thrilling (la terza consecutiva) per il Bologna,che al Dall'Ara piega 2-1 il Sassuolo e oggi sarebbe salvo Al 13' ospiti avanti con Babacar ma, su segnalazione del Var, Guida annulla per fuorigioco del senegalese.I rossoblù ci provano con Dzemaili e Orsolini,i neroveri rispondono con Sensi.Al 44' Consigli ferma Sansone,poi dice no a Palacio e Orsolini.La partita si sblocca al 68' su rigore (spinta Babacar su Palacio): dal ...

La Fortitudo Bologna tornerà in Serie A di basket : La Fortitudo Bologna, una delle squadre più vincenti del basket italiano, tornerà in Serie A dopo 10 anni. La Fortitudo ha infatti vinto una partita contro la squadra di Ferrara, garantendosi con tre giornate di anticipo la certezza della promozione

Serie A Bologna - Mattiello ko : tre settimane di stop : Bologna - Federico Mattiello non è stato inserito nella lista dei convocati del tecnico del Bologna , Sinisa Mihajlovic , in vista della gara di oggi contro il Sassuolo . Tramite una nota, il club ...

