Serie A, 29° turno:Bologna-Sassuolo 2-1

Vittoria thrilling (la terza consecutiva) per il,che al Dall'Ara piega 2-1 ile oggi sarebbe salvo Al 13' ospiti avanti con Babacar ma, su segnalazione del Var, Guida annulla per fuorigioco del senegalese.I rossoblù ci provano con Dzemaili e Orsolini,i neroveri rispondono con Sensi.Al 44' Consigli ferma Sansone,poi dice no a Palacio e Orsolini.La partita si sblocca al 68' su rigore (spinta Babacar su Palacio): dal dischetto esegue Pulgar (68').Palacio si beve il 2-0 e al 91' Boga pareggia.Ma al 96' Destro (di testa) fa 2-1.(Di domenica 31 marzo 2019)