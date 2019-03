Sega Mega Drive Mini Genesis Mini ha una finestra di lancio

eurogamer

(Di domenica 31 marzo 2019) Ilsarà lanciato a settembre, per la precisione il 19 del mese, riporta VG247.Ebbene, l'annuncio arriva direttamente dain occasione del Fes 2019 di Tokyo, inoltre la console includerà ben 40 iconici titoli. Il pacchetto sarà inoltre lanciato sul mercato nipponico in due bundle, tra i quali l'unica differenza è il numero di controller di cui si è dotati.Per quanto riguarda l'estetica, il design delriprenderà in tutto e per tutto le forme della macchina originale che occupa uno spazio nei ricordi di tutti noi. Lanciata sul mercato nell'ormai decisamente lontano 1988, la versione del 2019 risulterà oltre il 55% più piccola e con tanto di porta HDMI, ma anche un adattatore USB e un cavo per l'alimentazione.Leggi altro...

