Sardegna | lieve scossa di terremoto registrata al largo della costa sud orientale

(Di domenica 31 marzo 2019) Erano circa le 21.30 di ieri quando unadidi magnitudo 1.5scala Richter con una profondità di tre chilometri ha interessato ilsud-, esattamente tra Villasimius e Castiadas, nella provincia di Cagliari. Un sisma dientità che non sarebbe stato nemmeno avvertito a terra, dicono gli abitanti dell'isola, ma pur sempre verificatosi. Laè statadalla sala sismica dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).: terra a bassissimo, ma non assente, rischio sismico Laviene spesso definita come una terra in cui i terremoti non sono mai esistiti e mai esisteranno; è giusto sfatare questo mito perché i sismi ci sono sempre stati e sicuramente continueranno ad avvenire nel corso degli anni. Delle scosse, siano esse lievi o un po più intense, abbiamo testimonianza già a partire ...

blueplanetheart : Molti ritengono che la Sardegna sia una zona completamente asismica, ma dopo il lieve evento di ieri nel Cagliarita… - Leo_____22 : @ConsigliereAsR 1.5, molto lieve. Noi però siamo abituati al fatto che la Sardegna non sia zona sismica ma comunque... - Leo_____22 : Scossa di terremoto (lieve per fortuna) qui in Sardegna. Le mie certezze crollano sempre di più -