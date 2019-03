Samsung Volley Cup – I risultati dell’ultima giornata di Regoular Season

Samsung Volley Cup – Regular Season al capolinea : il programma dell’ultima giornata : Samsung Volley Cup: l’ultima di Regular Season si gioca tutta di sabato sera. èpiù Pomì-Igor su Rai Sport + HD, alla Savino Del Bene serve un punto per conquistare il terzo posto, in lizza anche Unet E-Work e Saugella Dopo una cavalcata lunga cinque mesi e mezzo, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e le sue 13 squadre sono giunte all’ultima giornata di Reguar Season. Sabato sera, in contemporanea alle 20.30, andrà in ...

Pallavolo - Samsung Volley Cup : Lardini salva - Cuneo ai playoff : Samsung Volley Cup: la Bosca S.Bernardo fa un punto a Novara, è ai playoff. Reale Mutua ko con il Club Italia, la Lardini cade in casa ma è salva La Bosca S.Bernardo Cuneo è l’ottava e ultima formazione qualificata ai Play Off Scudetto, la Lardini Filottrano si salva, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri retrocede in Serie A2. Sono i verdetti della 25^ e penultima giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 ...

Samsung Volley Cup – Risultati 24ª giornata : vittorie per Saugella e Banca Valsabbina : Samsung Volley Cup: Saugella Team Monza e Banca Valsabbina Millenium Brescia a segno, distacco invariato tra Lardini e Reale Mutua. Vince al tie break la èpiù Pomì Casalmaggiore Dopo i tre anticipi di ieri, si è completato nel pomeriggio il quadro della 24^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Il successo per 3-1 della Saugella Team Monza sulla Lardini Filottrano consente alle monzesi di restare sole al quarto posto in ...

Samsung Volley Cup : Conegliano doma Firenze e resta in vetta : Samsung Volley Cup: Imoco doma Il Bisonte solo al tie-break, festa Chieri nel derby con Novara, Bosca S.Bernardo Cuneo corsara per 0-3 a Scandicci Gli anticipi della 10^ giornata di ritorno della Samsung Volley Cup regalano sorprese e risultati tutt’altro che scontati. Le Campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano “domano” un indomito Bisonte solo al tie break, doppio exploit per Chieri e Cuneo che ...

Samsung Volley Cup – Domenica il derby tra Saugella Monza e Banca Valsabbina : Domenica ore 17:00 c’è il derby con la Saugella Monza di Ortolani al PalaGeorge. Quarto derby di Lombardia per le Leonesse, che vogliono sbloccarsi per continuare ad alimentare il sogno della post season Ecco il quarto derby lombardo consecutivo della Banca Valsabbina. La squadra di coach Enrico Mazzola chiude il suo Giro di Lombardia, sfidando tra le mura amiche del PalaGeorge di Montichiari la Saugella Team Monza, nella ...

Samsung Volley Cup A2 – I risultati da tutti i campi di Pool Promozione e Pool Salvezza : Samsung Volley Cup A2: Pool Promozione, la Bartoccini va in fuga. Delta Informatica e Omag agganciano il secondo posto. Pool Salvezza, tris della Sigel. Il Cuore di Mamma respinge l’assalto di Roma, salgono Sassuolo e Montecchio Pool Promozione BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-19 25-18 22-25 25-15) Terza vittoria su tre gare disputate per la Bartoccini Gioiellerie Perugia. Al PalaBarton le magliette ...

Samsung Volley Cup – L’Imoco è sola in vetta - la Pomì torna quarta : i risultati della 21ª giornata : Samsung Volley Cup: l’Imoco Volley soffre ma fa 3 punti a Milano, è sola in vetta! Una super èpiù Pomì torna quarta, Il Bisonte avvicina i Play Off con il 3-0 a Cuneo. Lardini, che vittoria contro Bergamo, la salvezza è più vicina L’Imoco Volley Conegliano sfrutta lo stop dell’Igor Gorgonzola Novara – ko a Monza in uno degli anticipi della 21^ giornata – superando per 3-1 con notevoli difficoltà il Club Italia ...

Samsung Volley Cup – La capolista Conegliano fatica contro un ottimo Club Italia Crai - ma si aggiudica la vittoria : Serie A1 Femminile: è un ottimo Club Italia Crai, ma a fatica vince la capolista Conegliano Il testa-coda proposto dall’ottava giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 ha visto contrapposti il Club Italia Crai e la capolista Imoco Volley Conegliano che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle giovani azzurrine. Il finale ha visto e pantere imporsi per 3-1 (33-31, 15-25, 17-25, 27-29) sul campo del Centro Federale ...

Samsung Volley Cup – Saugella batte la capolista Igor : Savino del Bene trionfa al tie break sulla UYBA : Samsung Volley Cup, i risultati degli anticipi della 21ª Giornata: Colpaccio Saugella, Igor ko 3-1 alla Candy Arena! Savino del Bene al tie break sulla UYBA Un sabato sera a dir poco scoppiettante ha aperto la 21a giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Alla Candy Arena, la Saugella Team Monza batte per 3a1 la capolista Igor Gorgonzola Novara. Prima volta che le ragazze di Barbolini tornano a casa da una trasferta senza ...

Samsung Volley Cup A2 – Pool Promozione e Pool Salvezza : il punto della : Samsung Volley Cup A2: Pool Promozione, la Bartoccini ospita Soverato. Derby Barricalla-LPM Bam. Pool Salvezza, l’Acqua & Sapone tenta l’aggancio su Cutrofiano. Sigel a Baronissi Pool Promozione Il successo in rimonta su Caserta, settimana scorsa, ha rafforzato il primato e la convinzione della Bartoccini Gioiellerie Perugia, che conterà di nuovo sul PalaBarton per affrontare il Volley Soverato, terzo in classifica. Le ...

Samsung Volley Cup – Incroci Play Off a Firenze e Montichiari : la 21ª giornata : Samsung Volley Cup: la Savino Del Bene ospita l’UYBA in anticipo su Rai Sport + HD. Sabato c’è anche Saugella-Igor, in diretta su LVF TV. Incroci Play Off a Firenze e Montichiari. Imoco a Milano, Zanetti in casa della Lardini Si apre a Novara e Scandicci la 21^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Sabato sera alle 20.30, infatti, è in programma un doppio anticipo, che coinvolge due delle tre squadre che ...

Samsung Volley Cup – Imoco e Igor a braccetto in testa alla classifica : Samsung Volley Cup: Imoco e Igor grazie al doppio 3-0 ai danni di Lardini e Bisonte Firenze, continuano la marcia a braccetto in testa alla classifica. Domenica si chiude il 7° turno, tutte le gare su LVF TV Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara continuano la loro marcia e restano appaiate a “braccetto” in testa alla graduatoria della Samsung Volley Cup. Doppio successo interno per 3-0 ai danni della Lardini ...

Samsung Volley Cup – Doppia sfida nel sabato - domenica big match Savino Del Bene-Saugella : la preview della 20ª Giornata : Samsung Volley Cup: Igor-Il Bisonte e Imoco-Lardini aprono sabato il programma della 20^ Giornata. domenica su LVF TV big match Savino Del Bene-Saugella. UYBA in casa, èpiù Pomì fuori. Tra Bosca e Zanetti è sfida Play Off Alla vigilia del quinto turno della CEV Champions League, per alcuni versi fondamentale per la stagione europea dei team italiani, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara anticipano i propri match della 20^ ...

Samsung Volley Cup - risultati 19ª Giornata - Imoco e Igor a braccetto : Savino del Bene ko : Samsung Volley Cup: Imoco e Igor a braccetto, la èpiù Pomì frena la Savino Del Bene. Il Bisonte batte l'UYBA e rafforza il settimo posto, la Saugella Monza in rimonta su Cuneo Corrono fianco a fianco ...