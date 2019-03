Sampdoria-Milan | Gattuso | “Noi sfortunati | pagato l’episodio del gol”

Sampdoria-Milan 1-0 : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Sampdoria batte Milan 1-0 in uno dei posticipi della 29/a giornata del campionato di serie A. A regalare il successo dei blucerchiati è un gol di Defrel dopo appena 38" complice ...

Sampdoria-Milan : 1-0. Rossoneri ko - pesa l'errore di Donnarumma in apertura : Donnarumma rovina la rincorsa Champions del Milan, consegnando a Defrel la palla del gol vittoria dopo soltanto 33 secondi. Un errore incredibile, impensabile, a dimostrazione del momento negativo...

Sampdoria-Milan - Gattuso : “abbiamo pagato l’errore di Donnarumma” : Sconfitta per il Milan nel match di campionato contro la Sampdoria, arrivano le dichiarazioni dell’allenatore Gattuso ai microfoni di DAZN: “nel primo tempo abbiamo pagato l’episodio del gol, siamo stati sfortunati, tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, la squadra ha fatto comunque una buona partita, non siamo riusciti a sviluppare il gioco. Toccavamo 3/4 volte la palla e gli abbiamo permesso di aggiustarsi. Mancano 9 ...

Sampdoria-Milan - Leonardo sicuro : “era rigore” : Sconfitta per il Milan nella gara di campionato contro la Sampdoria, arrivano le dichiarazioni di Leonardo a DAZN: “sono passati 15 giorni dal derby, non è stata una prestazione delle migliori, match sotto le aspettative, nel secondo tempo abbiamo fatto dei tentativi per recuperare il risultato. Dobbiamo restare calmi, non servono processi, siamo tranquilli ed in lotta. Ci stanno dei momenti complicati, la squadra ha dimostrato in ...

Sampdoria-Milan - i voti : Quagliarella è eterno - Piatek non si vede : PAGELLE SAMPDORIA. AUDERO 6.5 Applausi per lui quando si sdraia e devia in angolo, nel primo tempo, un tiro a giro di Suso. SALA 6.5 Dalle sue parti il Milan non riesce a sfondare. ANDERSEN 6.5 Ambito ...

Serie A - Sampdoria-Milan 1-0 : traversa di Quagliarella - LIVE

Pagelle Sampdoria-Milan 1-0 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle SAMPDORIA MILAN – La Sampdoria aggancia il treno dell’Europa dopo il match di stasera contro il Milan. Importante successo davanti al proprio pubblico del Marassi per gli uomini di Giampaolo contro un’avversaria di alto livello come la squadra meneghina. Pronti, via subito il gol c’è ha deciso la sfida dopo appena pochi secondi dal […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Milan 1-0: voti, tabellino e highlights del ...