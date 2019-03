Ruben Dias-Juventus | il centrale offerto all’Atletico Madrid

Ruben Dias-Juventus - l’affare entra nel vivo : Paratici incontra Mendes : Ruben DIAS- La Juventus cambia marcia e accelera per Ruben Dias. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport”, Paratici sarà presente oggi a Lisbona in vista del match tra Portogallo e Serbia. Una presenza in tribuna con chiaro risvolto di mercato. Il direttore sportivo bianconero incontrerà Jorge Mendes, procuratore del giocatore, ma anche il presidente […] More

Juve - Paratici vede Mendes : assalto a Ruben Dias : TORINO - Vertice di mercato a Lisbona . Fabio Paratici è un ds sempre in azione, ma difficilmente si muove soltanto per vedere un giocatore dal vivo. I suoi viaggi sono sempre ricchi di appuntamenti ...

Juve - tutto su Ruben Dias se salta de Ligt : Per questa ragione secondo la Gazzetta dello Sport, se dovesse saltare de Ligt la Juve punterà su Ruben Dias del Benfica. Il quotidiano aggiunge che già questa sera il centrale portoghese verrà ...

La Juventus sarebbe sulle tracce di Ruben Dias e Joao Felix : La Juventus, da società programmatrice quale da sempre è, sta già pensando al futuro e in quest'ottica ha vagliato diversi profili per il fisiologico restyling in difesa. I protagonisti della retroguardia Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno ormai superato la trentina, per cui occorrono forze fresche, anche in vista dell'addio del più anziano della premiata ditta BBC. Juventus in cerca di difensori I nomi in cima alla ...

Occhio a Ruben Dias - la Juve s'è già mossa : LISBONA - Effetto Cristiano Ronaldo , effetto Jorge Mendes . La doppietta Cancelo -CR7 della scorsa estate ha riattivato il canale di mercato tra la Juventus e il super agente lusitano e anche in ...

Ruben Dias Juventus - missione portoghese : nel mirino anche Joao Felix : Ruben Dias Juventus – Sarà una Juventus sempre più portoghese quella dell’edizione 2019-2020. Autore di tutto è Jorge Mendes già regista delle operazioni che hanno portato a Torino João Cancelo e Cristiano Ronaldo. Il rapporto tra la dirigenza bianconera e il super-procuratore è ormai consolidato. Nuovi colpi in vista? Dal Portogallo rimbalzano due nomi quelli […] L'articolo Ruben Dias Juventus, missione portoghese: nel mirino ...

Juve in missione per Ruben Dias a casa Ronaldo : "Ruben ha 21 anni e nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo", ha assicurato a Tuttosport. Tutto vero, tanto che il suo cartellino è ormai valutato 60 milioni di euro. Ma la Juve è vigile, e molto, ...

Juventus - blitz a Oporto per Ruben Dias : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - Fari puntati sul Do Dragao. Domani sera va in scena Porto-Benfica. E' ...

Juventus - Ruben Dias nel mirino : “usato” Pjaca come contropartita : Juventus, il giovane Ruben Dias del Benfica potrebbe essere il difensore del futuro dei bianconeri dopo l’addio di Caldara La Juventus ha l’obbligo di dare una svecchiata alla difesa. Dopo la cessione di Caldara, l’età media della retroguardia bianconera è decisamente alta. Paratici sta dunque lavorando per rinnovare il reparto arretrato ed ha messo nel mirino, secondo Tuttosport, il centrale del Benfica Ruben Dias. Si ...