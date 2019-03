Rossi | “Importante lavorare sui dettagli E se piove…”

motorinolimits

(Di domenica 31 marzo 2019) Dopo le buone prestazioni nelle libere, Yamaha in grande forma anche nelle qualifiche in Argentina, con Vinales 2° e Valentino4°, che scatterà quindi dalla seconda fila. Sin dalle prime libere, il Dottore ha svolto un programma volto a dare il massimo in gara. Nelle FP4 ha messo a segno nove giri costantemente sull’1.40 … L'articolo: “Importantesui. E se piove…” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

