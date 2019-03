Roma | tutti pazzi per l' HaBaWaBa | la pallanuoto dei piccoli spopola nella Capitale

Dopo aver tappezzato Milano e Roma 'È sempre bello' è finalmente di tutti : L'attesa è finita: è finalmente di tutti"È sempre BELLO, il nuovo disco di Coez, l'artista che coi suoi claim e la sua scrittura è diventato portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo ...

Tutti pazzi per Dumbo alla prima del film di Tim Burton a Roma : Tutti pazzi per Dumbo, a Roma è andata in scena l'anteprima italiana del film di Tim Burton, che ha riportato sul grande schermo con attori in carne e ossa la favola dell'elefantino con le orecchie troppo grandi. Il visionario regista presente alla prima ha sfilato sul red carpert, acclamato da fan e fotografi. La nuova avventura Disney in chiave live-action nelle sale italiane dal 28 marzo è basata sull'amatissimo classico d'animazione del ...

Braga : incapacità giunta Raggi sotto occhi di tutti - Roma non merita altro fallimento : Roma – “Ieri un nuovo incendio ad un impianto di trattamento rifiuti nella capitale: dopo il Tmb Salario ad andare a fuoco e’ l’impianto Ama di Rocca Cencia. Grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile l’incendio e’ stato domato, ma resta la preoccupazione per l’impatto sulla qualita’ dell’aria e la salute dei cittadini. Questo nuovo incendio purtroppo ...

Intervista al prefetto Basilone : 'A Roma un marciume diffuso che coinvolge tutti i partiti' : 'Questa storia, parlo dell'arresto del presidente del consiglio comunale Marcello De Vito, dimostra che a Roma continua a esserci un marciume diffuso che purtroppo non salva nessun partito o movimento ...

Pd Roma : Raggi pugile all’angolo - suo fallimento sotto occhi di tutti : Roma – “La Raggi si comporta come un pugile messo all’angolo del ring in attesa che qualcuno getti la spugna. Le dichiarazioni odierne sembrano frasi fatte, buttate a caso, nel disperato tentativo di una difesa. Nell’inquietudine generata dall’inchiesta, che sta facendo cadere a uno ad uno i suoi fedelissimi, la sindaca perde il lume della ragione e addirittura rivendica di aver riportato la legalita’ ...

Xi Jinping a Roma - tutti gli uomini del presidente : L'accordo commerciale con gli Stati Uniti è ancora in dubbio, mentre l'economia frena. Auspici non buoni, nel trentesimo anniversario di Tienanmen. Dare sostanza agli accordi sarà il compito dei ...

Spal-Roma - rissa Dzeko-El Shaarawy negli spogliatoi! Tutti i retroscena : CHE LITE! - Come racconta il Corriere dello Sport , Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy sono arrivati alle mani, senza sferrare colpi particolarmente violenti. Il bosniaco, entrato negli spogliatoi ...

Roma - Schick : 'L'addio di Monchi ha sorpreso tutti. Ranieri sta ripulendo l'ambiente' : In tutto il mondo gli allenatori lasciano le squadre. Vedremo ora cosa cambierà. Dobbiamo andare avanti fino alla fine della stagione, poi vedremo in che direzione vorrà andare il club", ha concluso.

Giornata Mondiale della Poesia : tutti gli eventi e le iniziative a Milano - Roma e Napoli : Ogni 21 marzo, primo giorno di Primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. L’iniziativa, indetta dall'UNESCO, coinvolgerà numerosissimi luoghi di cultura in tutta Italia con letture, concerti e convegni. Tutto per ribadire il profondo valore culturale ed interculturale della parola poetica.Continua a leggere

Stadio Roma - tutti i nodi - dai trasporti ai parcheggi : «Impatto catastrofico sulla città» : Una «catastrofe» chiamata Tor di Valle, che si potrebbe evitare solo stravolgendo la mobilità cittadina, da qui a 10 anni. Inutili tutte le opere pubbliche presentate nel progetto...

Asse Roma-Atalanta : calciatori e Gasperini - tutti i dettagli sulle mosse dei giallorossi : E’ una stagione deludente per la Roma, l’obiettivo dei giallorossi è quello di conquistare la qualificazione in Champions League ma le ultime prestazioni non sono di certo incoraggianti, eliminazione pesante in Europa contro il Porto che ha portato all’esonero di Eusebio Di Francesco. Al suo posto è arrivato Claudio Ranieri, una conferma dell’allenatore per la prossima stagione sembra al momento da escludere con ...

Roma - Dzeko saluta a fine stagione : tutti i possibili eredi del bosniaco [FOTO] : 1/8 Dzeko (Alfredo Falcone/LaPresse) ...

Pagelle Roma - tutti bocciati tranne uno : ecco i voti : FLOP Roma Karsdorp 4,5 Vince il ballottaggio con Santon e ripropone le solite inquietudini: non capisce mai dove piazzarsi e sul gol lascia un comodo salto in alto a Fares. In fase offensiva avrebbe ...

Cibo in ufficio - Roma scalza Milano. Il sushi batte tutti : I lavoratori nei settori di marketing, finanza, digitale, i liberi professionisti e gli addetti alle vendite sono i più avvezzi a ordinare il Cibo a domicilio, o meglio alla scrivania. Sono i ...