Roma | si ribalta trattore a Civitella San Paolo | muore 42enne

(Di domenica 31 marzo 2019) Unè morto questa mattina aSan, vicino: l’uomo è rimasto schiacciato dopo essersito con unnel terreno di proprietà del padre, in località Cava dei Sassi. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri di Torrita Tiberina.L'articolo: siSanMeteo Web.

