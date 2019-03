Roma | Ranieri ' Situazione difficile | corriamo troppo poco' Pallotta ' Basta | ora fuori le

Roma - Ranieri : 'Non sono pentito e non mi dimetto' : Claudio Ranieri, dopo il pesante ko per 4-1 all'Olimpico contro il Napoli parla così davanti ai microfoni: 'Stiamo cercando di fare di tutto, siamo in un momento particolare, prendiamo gol al primo ...

Roma - Ranieri : «Non sono pentito di essere tornato» : Roma - Il 4-1 subito in casa dal Napoli , per la prestazione oltre che per il risultato, lascia non pochi strascichi in casa Roma . Il tecnico Claudio Ranieri analizza il match ai microfoni di Sky: ' ...

Roma - Ranieri : 'Ci proviamo ma gli altri corrono di più. Non sono pentito' : L'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport dopo il ko interno dei giallorossi, sconfitti 1-4 in casa dal Napoli: 'Ci stiamo provando, eravamo riusciti a pareggiarla non si sa come. Lavorare è difficile, ma cercheremo di fare del nostro ...

Roma-Napoli - il poker degli azzurri non scoraggia Ranieri : “non mi pento di essere tornato” : L’allenatore giallorosso ha parlato dopo la sconfitta subita dalla Roma con il Napoli, sottolineando di non essersi pentito della sua decisione di tornare Momento negativo per la Roma, il Napoli passeggia all’Olimpico e costringe i giallorossi a incappare nella secondo sconfitta consecutiva dopo quella subita con la Spal. Alfredo Falcone/LaPresse Un colpo difficile da incassare anche per Ranieri, che prova a spiegare la ...

Ranieri : “Non mi sono pentito di aver accettato la Roma” : Le parole del tecnico della Roma Claudio Ranieri, al termine della partita contro il Napoli, persa dai giallorossi per 4-1. Analizza così la sconfitta: “Alcuni giocatori che non stanno benissimo hanno voluto giocare a forza, siamo tutti su una barca e mi ci sento dentro. Giocatori come Zaniolo, che venerdì è stato male e mi ha chiesto di non giocare. Giocavano e non si potevano allenare. Loro stavano proprio male, stiamo in questa ...

Roma-Napoli 1-4 - Ancelotti e Ranieri in conferenza : ROMA NAPOLI 1-4, le parole degli allenatori- Stati d’animo comprensibilmente diversi quelli in sala stampa all’Olimpico, dopo la vittoria per 4-1 del Napoli sulla Roma. Comprensibilmente deluso Claudio Ranieri che si è trovato a commentare una prestazione troppo brutta dei suoi ragazzi, mai realmente in partita nonostante il pareggio alla fine del primo tempo. E’ […] L'articolo Roma-Napoli 1-4, Ancelotti e Ranieri in ...

Roma-Napoli 0-0 La Diretta Ranieri schiera Manolas e De Rossi dal 1' - Zaniolo in panchina : Si gioca alle ore 15 uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli. Aria di crisi in casa giallorossa dopo la sconfitta di Ferrara di due settimane fa, in...

Roma-Napoli - dalle 15.00 La Diretta Ranieri schiera Manolas e De Rossi dal 1' - Zaniolo in panchina : Si gioca alle ore 15 uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli. Aria di crisi in casa giallorossa dopo la sconfitta di Ferrara di due settimane fa, in...

Roma - con il Napoli dubbio Manolas. Ranieri non vuole rischiare : Come sa anche che un risultato positivo o negativo con i partenopei farebbe tutta la differenza del mondo. A livello di piazza, come umore e come ambiente, ma anche di autostima, per preparare nel ...

Roma-Napoli - conferenza Ranieri : “Spogliatoio pieno e giocatori propositivi” : Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato della partita contro il Napoli, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A: “Finalmente ho rivisto lo spogliatoio pieno. Li ho visti belli propositivi, ed è la cosa più importante”. LEGGI ANCHE: Roma-Napoli, probabili formazioni: grande match all’Olimpico Roma-Napoli, Ranieri: “Tutti […] L'articolo Roma-Napoli, ...

Roma. Ranieri contro Napoli voglio una risposta di carattere : Roma, Ranieri: Finalmente ho rivisto lo spogliatoio pieno, naturalmente chi era stanco ha fatto massaggi e si è sottoposto a delle cure. Roma Napoli.

Roma - Ranieri : «Possiamo andare in Champions» : Roma - Reduce dalla sconfitta con la Spal , che non ha permesso alla Roma di accorciare sul Milan quarto sconfitto nel derby, la squadra giallorossa è chiamata a fare risultato contro la seconda della ...

Roma - Ranieri in conferenza : “la lite ElSha-Dzeko? Sono cose che succedono” : La Roma torna in campo per la gara contro il Napoli, partita fondamentale per la qualificazione in Champions League. conferenza stampa per l’allenatore Claudio Ranieri, le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso: “Dopo la pausa ho visto la squadra positiva e carica. Ritrovare Ancelotti è sempre bello. Valuterò bene ogni scelta che farò. Mi aspetto una risposta forte dalla squadra. Credo che abbiamo le potenzialità per ...

Roma - Ranieri : 'Mi aspetto una reazione forte. Abbiamo le potenzialità per arrivare in Champions' : Claudio Ranieri ha il compito di risollevare le sorti della Roma dopo la sconfitta di Ferrara . Di fronte avrà il Napoli secondo in classifica e l'amico Ancelotti : 'Ritrovare Carlo è sempre un ...