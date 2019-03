Roma | Pallotta | Basta scuse | i giocatori tirino fuori le palle

Roma : ira Pallotta - tempo scuse è finito : "I giocatori devono lottare e mostrare che hanno le palle. Nessuno ha più alibi". È durissimo il commento di James Pallotta alla pesante sconfitta della Roma col Napoli. Il ko per 4-1 all'Olimpico ha ...

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : 'Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento' : Ma cosa aveva detto Pallotta? Il presidente, e non è la prima volta, ha tirato in ballo in un'intervista in cui si parlava del suo ingresso nel mondo del calcio e del progetto stadio proprio le ...

Roma - Pallotta Stadio in tre anni - spero che i politici non mandino tutto all aria : Pallotta non ha risparmiato critiche al mondo della politica, arrivando a dire che si augura che "stavolta non mandino tutto all'aria. Sono sempre le questioni politiche che rovinano le economie - ha ...

Roma - Pallotta : 'Voglio lo stadio entro tre anni. Abbiamo salvato il club' : La verità è che pensavo che il calcio fosse il peggiore sport nella storia degli sport'. I VIDEO DI GAZZETTA TV CON UNICREDIT - E invece, piano piano, Pallotta si è appassionato: 'Quando Abbiamo ...

Stadio Roma - Pallotta mette in chiaro le cose : “vogliamo iniziare i lavori entro il 2019” : In un messaggio inviato alla stampa, il presidente della Roma ha sottolineato come la sua intenzione sia quella di iniziare i lavori per il nuovo Stadio entro il 2019 “Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare alla Roma lo Stadio che merita“. James Pallotta rilancia sulla questione del nuovo Stadio del club giallorosso, nonostante le inchieste giudiziarie degli ultimi mesi e i possibili nuovi ritardi sulla costruzione ...