Roma-Napoli | il poker degli azzurri non scoraggia Ranieri | “non mi pento di essere

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) L’allenatore giallorosso ha parlato dopo la sconfitta subita dallacon il, sottolineando di non essersi pentito della sua decisione di tornare Momento negativo per la, ilpasseggia all’Olimpico e costringe i giallorossi a incappare nella secondo sconfitta consecutiva dopo quella subita con la Spal.Alfredo Falcone/LaPresseUn colpo difficile da incassare anche per, che prova a spiegare la situazione ai microfoni di Sky Sport nel post gara: “stiamo facendo di tutto, onestamente. Gli altri corrono di più. In queste condizioni è difficile aiutare la squadra e lavorare, ma non ci arrendiamo e cercheremo di fare del nostro meglio. I ragazzi per tanto tempo si sono allenati poco perché erano infortunati e poi dovevano di nuovo giocare le partite, quindi più di tanto non posso fare. Anche Zaniolo, venerdì è stato male di stomaco e mi ...

sechesi : Di #RomaNapoli colpisce il fatto che il Napoli abbia dominato e stravinto senza neanche accelerare più di tanto, li… - OfficialASRoma : Quello di oggi sarà il #RomaNapoli numero 74 in Massima Divisione nella capitale: finora il bilancio giallorosso ve… - pisto_gol : Roma-Napoli 1:4 Partita a senso unico, dominata dal Napoli, che segna subito un bellissimo gol con Milik subisce il… -