Roma-Napoli 1-4 | pagelle Milik è una boa gravida di gol

Roma-Napoli 1-4 - la Waterloo giallorossa : Cala il sipario sulla rincorsa Champions della Roma. La squadra di Claudio Ranieri dice addio ad ogni velleità europea nel modo peggiore, con una sconfitta eclatante contro il Napoli per 4-1. I ...

Roma-Napoli - Pallotta durissimo sui social : “nessuno ha più alibi - i giocatori mostrino le palle” : Il presidente della Roma non ha digerito la sconfitta casalinga arrivata contro il Napoli, postando un commento durissimo sui social Una furia James Pallotta dopo la sconfitta della Roma contro il Napoli, un poker difficilissimo da digerire che ha spinto il numero uno giallorosso a sfogarsi sui social. Andreas SOLARO / AFP Un tweet durissimo quello del presidente americano, che ha sottolineato come non ci siano più alibi per nessuno in ...

Roma-Napoli - Perotti si salva. Che Mertens! Male entrambi i portieri : I migliori e i peggiori del big match dell'Olimpico top roma - Difficile l'identificazione del migliore in una Roma così svogliata, in versione balneare che fa sembrare il Napoli alla ricerca della ...

Roma sempre più giù : il Napoli vince facile 4-1 : La Roma, fischiata e contestata dal pubblico insieme con il presidente Pallotta, crolla all'Olimpico contro il Napoli e probabilmente si chiama fuori, quando mancano 9 partite al traguardo, dalla ...

Roma sempre più giù - Napoli sempre più secondo : Ancelotti passeggia all'Olimpico - 1-4 - : Solo conferme quasi definitive dal crocevia dell'Olimpico: il Napoli blinda il secondo posto e la Roma continua la sua discesa agli inferi al di sotto del quarto. Cronaca di una partita esistita solo nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo e nell'intervallo, ma in realtà praticamente mai nata: 1-4 azzurro, firmato da Milik, Perotti, su rigore,, Mertens, ...

Il Napoli marcia su Roma - domina il derby del Sole e conquista le mura della Capitale : La Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul suo sito: Il Napoli marcia su Roma, domina il derby del Sole e conquista le mura della Capitale. E’ tutto azzurro e lungo il pomeriggio dell’Olimpico. Lo apre Milik con un gol pazzesco: stop di tacco e palla sotto l’incrocio. Poi Mertens si iscrive nella storia. Dries segna il gol numero 78 in Serie A e il numero 103 in azzurro: raggiunti rispettivamente Cavani e Vojak. La ...

Roma-Napoli - il poker degli azzurri non scoraggia Ranieri : “non mi pento di essere tornato” : L’allenatore giallorosso ha parlato dopo la sconfitta subita dalla Roma con il Napoli, sottolineando di non essersi pentito della sua decisione di tornare Momento negativo per la Roma, il Napoli passeggia all’Olimpico e costringe i giallorossi a incappare nella secondo sconfitta consecutiva dopo quella subita con la Spal. Alfredo Falcone/LaPresse Un colpo difficile da incassare anche per Ranieri, che prova a spiegare la ...

Serie A - Roma cola a picco contro il Napoli : 4-1 all'Olimpico - giallorossi fischiati : Il Napoli passeggia sui resti della Roma. Tutto troppo facile per la squadra di Ancelotti che, nonostante le tante assenze, dispone a piacimento dei giallorossi in piena crisi di gioco e di identità. Il cambio di allenatore non ha dato la scossa sperata in quel di Trigoria, anzi. Mai la Roma era sta

Roma-Napoli 1-4 - Ancelotti e Ranieri in conferenza : ROMA NAPOLI 1-4, le parole degli allenatori- Stati d’animo comprensibilmente diversi quelli in sala stampa all’Olimpico, dopo la vittoria per 4-1 del Napoli sulla Roma. Comprensibilmente deluso Claudio Ranieri che si è trovato a commentare una prestazione troppo brutta dei suoi ragazzi, mai realmente in partita nonostante il pareggio alla fine del primo tempo. E’ […] L'articolo Roma-Napoli 1-4, Ancelotti e Ranieri in ...

Diretta/ Roma Napoli - risultato finale 1-4 - : ospiti a valanga - giallorossi da incubo! : Diretta Roma Napoli streaming video live e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita della 29giornata di Serie A.

Il Napoli travolge la Roma per 4-1. Stasera Inter-Lazio senza Icardi : Povero Gattuso, costretto a subire nelle ultime settimane i colpi bassi dei suoi ragazzi. Prima la lite di Kessie con Biglia, poi ieri Donnarumma che litiga con il pallone e inventa la rete di Defrel ...

Serie A - Roma crolla tra i fischi : Napoli passa 4-1 all'Olimpico : Roma, 31 mar., askanews, - La Roma crolla in casa tra i fischi contro il Napoli. Un 4-1 che testimonia una crisi profonda della squadra di Di Francesco. Nelle partite del pomeriggio pareggiano 1-1 ...

Roma-Napoli 1-4 : azzurri a valanga con Milik - Mertens - Verdi e Younes : ROMA - Tanto Napoli, pochissima Roma. La partita dell'Olimpico è stata senza storia e l'ha stravinta, 4-1, la squadra di Ancelotti, a segno con Milik, Mertens, Verdi e Younes. Inutile il gol segnato ...

Roma-Napoli - all'Olimpico c'è anche Osvaldo «il ballerino» : ROMA - Una pausa dalle prove di ballo , e di canto, per tornare nel suo vecchio stadio. Pablo Daniel Osvaldo questo pomeriggio ha assistito sugli spalti dell'Olimpico alla partita della Roma contro il ...