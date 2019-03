Roma-Napoli 1-4 La Diretta Quarta rete firmata da Younes

Live Roma-Napoli 1-3 : Segna anche Younes : Pronti via e il Napoli è già in vantaggio: meno di due giri di lancette e Verdi lancia Milik dopo una bella progressione sulla sinistra, controllo col tacco e sinistro violento che...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Traversa di Nzonzi : 80′ GOL DEL Napoli 1-4, YOUNES. Azione insistita della punta partenopei che vince il rimpallo e segna 75′ Manolas alla disperata salva su Milik 73′ SOSTITUZIONE Napoli entra Younes ed esce Verdi 72′ Occasione Roma, tiro di Cristante dal limite, Meret respinge sulla testa di Nzonzi che praticamente a porta vuota colpisce la Traversa 69′ […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Traversa di ...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Olsen salva su Milik : 69′ Tiro di Cristante su assist di Dzeko, palla di lato 68′ Olsen vola e salva su punizione a giro di Milik 67′ SOSTITUZIONE Napoli entra HYSAJ ed entra MALCUIT 62′ SOSTITUZIONE Roma entra Zaniolo ed esce Schick 58′ SOSTITUZIONE Napoli, esce Mertens ed entra Ounas 54′ GOL DEL Napoli, VERDI 1-3. Ancora una ripartenza […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Olsen salva su Milik ...

Roma-Napoli 1-3 La Diretta A segno anche Verdi : Si gioca alle ore 15 uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli. Aria di crisi in casa giallorossa dopo la sconfitta di Ferrara di due settimane fa

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Verdi segna l’1-3 : 58′ SOSTITUZIONE Napoli, esce Mertens ed entra Ounas 54′ GOL DEL Napoli, Verdi 1-3. Ancora una ripartenza mortifera di Callejon, palla a Verdi che fa secco Olsen 50′ Occasione per Milik che vola verso Olsen, ma Fazio all’ultimo istante lo contrae in angolo 49′ GOL DEL Napoli, 1-2 Mertens, il belga tira, Manolas ribatte, cross […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Verdi segna l’1-3 ...

Roma-Napoli 1-1 : cronaca e risultato in diretta live : Roma-Napoli, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Mertens porta in vantaggio gli ospiti : 49′ GOL DEL Napoli, 1-2 Mertens, il belga tira, Manolas ribatte, cross radente di Callejon, Olsen buca l’intervento e lo stesso Mertens spinge in rete La Roma segnala che ci sono 36.525 spettatori di cui 23.854 abbonati Ore 16:00 Inizia il secondo tempo di Roma-Napoli 48′ Finisce il primo tempo di Roma-Napoli 48′ GOL DELLA […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Mertens porta in vantaggio gli ...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Perotti pareggia su rigore : 48′ Finisce il primo tempo di Roma-Napoli 48′ GOL DELLA Roma, 1-1 Perotti su rigore 47′ rigore per la Roma, fallo in area su Schick 45′ Saranno due i minuti di recupero. 44′ Tiro di Allan dai 25 metri, Olsen blocca a terra 43′ AMMONITO MILIK per gioco scorretto 40′ Perotti scarta il terzino del […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Perotti pareggia su rigore proviene da Serie ...