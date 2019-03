Roma Napoli 1-4 diretta LIVE dall’Olimpico | Triplice fischio

Pagelle Roma-Napoli 1-4 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ROMA NAPOLI – Ripresa di campionato pessima per la Roma che, dopo il 2-1 subito contro la SPAL a Ferrara, cade anche in casa contro un ottimo Napoli. Un ko dalle dimensioni enormi per gli uomini di Ranieri che crollano per 4-1 all’Olimpico non dando mai l’idea di potersela giocare contro un Napoli più brillante […] L'articolo Pagelle Roma-Napoli 1-4: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie ...

Roma-Napoli : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (1-4) : Roma-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE(1-4) La cronaca del secondo tempo Il Napoli passeggia a Roma. Partita a senso unico, dominata dagli azzurri. Il pareggio di Perotti nel recupero del primo tempo era ingiusto rispetto quanto si è visto nei primi 45 minuti. Infatti poi nel secondo tempo il Napoli ha dimostrato la grande superiorità tecnica. Prestazione superba del tridente azzurro, tutti e tre ...

Nella ripresa il Napoli fa il Napoli e passeggia sulla Roma (1-4) : “Pallotta pezzo di merda, Pallotta pezzo di merda”. O ancora: “Ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo”. Canta in coro la Curva Sud che a inizio partita intonava “Vesuvio lavali col fuoco”. È finita così Roma-Napoli, è finita 1-4 con i giallorossi mortificati e ridotti al ruolo da comprimari dal Napoli che pure ce l’ha messa tutta – siamo sarcastici – nel primo tempo a non chiudere la partita. Perché il Napoli ha ...

Roma - chi si ‘guadagna lo stipendio’? Squadra spenta e svogliata : il Napoli è il vero modello da seguire : Roma ko 1-4 nel ‘Derby del Sole’ contro il Napoli. Giallorossi spenti e svogliati, con i soliti problemi in attacco e in difesa: i ragazzi di Ancelotti invece si confermano concentrati e letali Alla vigilia di Roma-Napoli, il neo allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha espresso un concetto particolare in conferenza stampa, quello di ‘guadagnarsi lo stipendio’: atteggiamento positivo nello spogliatoio, giocatori che abbiano voglia di ...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : ultimi minuti del match : 87′ Dzeko si libera al limite e tira, palla alta sopra la traversa 81′ SOSTITUZIONE Roma entra Under ed esce Perotti 81′ SOSTITUZIONE Roma entra Kluivert ed esce De Rossi 80′ GOL DEL Napoli 1-4, YOUNES. Azione insistita della punta partenopei che vince il rimpallo e segna 75′ Manolas alla disperata salva su Milik 73′ […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: ultimi minuti del match ...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Traversa di Nzonzi : 80′ GOL DEL Napoli 1-4, YOUNES. Azione insistita della punta partenopei che vince il rimpallo e segna 75′ Manolas alla disperata salva su Milik 73′ SOSTITUZIONE Napoli entra Younes ed esce Verdi 72′ Occasione Roma, tiro di Cristante dal limite, Meret respinge sulla testa di Nzonzi che praticamente a porta vuota colpisce la Traversa 69′ […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Traversa di ...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Olsen salva su Milik : 69′ Tiro di Cristante su assist di Dzeko, palla di lato 68′ Olsen vola e salva su punizione a giro di Milik 67′ SOSTITUZIONE Napoli entra HYSAJ ed entra MALCUIT 62′ SOSTITUZIONE Roma entra Zaniolo ed esce Schick 58′ SOSTITUZIONE Napoli, esce Mertens ed entra Ounas 54′ GOL DEL Napoli, VERDI 1-3. Ancora una ripartenza […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Olsen salva su Milik ...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Verdi segna l’1-3 : 58′ SOSTITUZIONE Napoli, esce Mertens ed entra Ounas 54′ GOL DEL Napoli, Verdi 1-3. Ancora una ripartenza mortifera di Callejon, palla a Verdi che fa secco Olsen 50′ Occasione per Milik che vola verso Olsen, ma Fazio all’ultimo istante lo contrae in angolo 49′ GOL DEL Napoli, 1-2 Mertens, il belga tira, Manolas ribatte, cross […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Verdi segna l’1-3 ...

