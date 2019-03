Roma | chi si ‘guadagna lo stipendio’? Squadra spenta e svogliata | il Napoli è il vero

Roma Napoli 1-4 diretta LIVE dall’Olimpico : Triplice fischio : 92′ Finisce Roma-Napoli, netta vittoria dei partenopei. Giallorossi mai in partita 90′ Saranno due i minuti di recupero 87′ Dzeko si libera al limite e tira, palla alta sopra la traversa 81′ SOSTITUZIONE Roma entra Under ed esce Perotti 81′ SOSTITUZIONE Roma entra Kluivert ed esce De Rossi 80′ GOL DEL Napoli 1-4, YOUNES. Azione […] L'articolo Roma Napoli 1-4 diretta LIVE dall’Olimpico: Triplice ...

Roma - Totti mette le cose in chiaro : “se dovessi ricevere un ruolo più importante in società - cambierei qualcosa” : Il dirigente giallorosso ha analizzato vari temi prima del match tra Roma e Napoli, rivelando anche la possibilità di ricevere un ruolo più importante in società Dalla lite Dzeko-El Shaarawy al futuro di Zaniolo, passando anche per un possibile aumento di ‘gradi’ personale all’interno della Roma. Francesco Totti ha parlato di vari temi prima della sfida di questo pomeriggio con il Napoli, sottolineando come cambierebbe ...

Chiara Ferragni alla scoperta di Roma. Con Dior : È la Roma nascosta, fuori dai classici circuiti turistici e intrisa di un’affascinante storicità quella che Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo di Dior, ha voluto svelare a Chiara Ferragni durante il weekend capitolino trascorso insieme. «Non la Roma da cartolina» precisa Chiuri nel video in esclusiva per vanityfair.it che racconta il dietro le quinte della giornata tutta romana dell’influencer, ma quella più autentica, vera, genuina. ...

Roma-Napoli 0-0 La Diretta Ranieri schiera Manolas e De Rossi dal 1' - Zaniolo in panchina : Si gioca alle ore 15 uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli. Aria di crisi in casa giallorossa dopo la sconfitta di Ferrara di due settimane fa, in...

Roma-Napoli - formazioni : Ancelotti schiera Verdi - Zaniolo in panchina : Ancelotti opta per Simone Verdi nell’unico dubbio di formazione di Roma-Napoli. In panchina solo sette elementi, compresi i due portieri. Roma (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Nzonzi; Perotti, Dzeko, Schick. A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdordp, Juan Jesus, Marcano, Under, Coric, Zaniolo, Kluivert, Riccardi. Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian ...

Roma - l'incredibile storia di Villa Massimo chiusa da 6 anni : Se per riaprire una fermata della metropolitana, a Roma, ci possono volere fino a sette mesi, le cose vanno anche peggio quando si parla di parchi e aree verdi. È il caso di Villa Massimo, ennesimo luogo di abbandono e degrado della Capitale. Ottomila metri quadri di verde, nel quartiere Nomentano, interdetti al pubblico dal 2013 per una serie di vicissitudini legali, nonostante il Comune di Roma ne prometta la riapertura da circa due anni.I ...

Dani Osvaldo - ecco chi è l'ex centravanti della Roma : Dani Osvaldo , ora, si dedica alla televisione e alla musica, tanto da partecipare alla trasmissione 'Ballando con le stelle'. È diventato famoso però grazie al calcio, visto che ha giocato in Italia ...

Roma-Napoli : il treno Champions è all’ultima chiamata : Roma – Match a dir poco delicato quello atteso dai giallorossi nella 29esima giornata di campionato. Dopo la sosta dedicata alle nazionali si ricomincia dal Napoli, in arrivo allo stadio Olimpico questo pomeriggio alle ore 15. La squadra di Claudio Ranieri non può più permettersi passi falsi, onde evitare di scivolare ulteriormente lontano dall’ultimo vagone del treno Champions. Un 4° posto diventato complicato dopo i risultati ...

Precipita aereo acrobatico - muore un chirurgo Romano : Falvio Saccomanno, 71 anni, era presidente dell'Associazione italiana di chirurgia plastica ed estetica. L'incidente a Castel Viscardo, in Umbria

Roma - con il Napoli dubbio Manolas. Ranieri non vuole rischiare : Come sa anche che un risultato positivo o negativo con i partenopei farebbe tutta la differenza del mondo. A livello di piazza, come umore e come ambiente, ma anche di autostima, per preparare nel ...