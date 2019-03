Rocio Morales rivela il tenero gesto di Raoul Bova | “Quella volta mi riempì il camerino

Rocío Muñoz Morales - il gesto speciale di Raoul e le parole su Fedez : Rocío Muñoz Morales a Domenica In: il gesto indimenticabile di Raoul Bova e l’abbraccio con Mara Venier Rocío Muñoz Morales ospite a Domenica In si lascia intervistare da Mara Venier. Un momento molto emozionante per l’attrice spagnola, che da anni è legata con Raoul Bova. Dal loro amore sono nate Luna e Alma, con cui […] L'articolo Rocío Muñoz Morales, il gesto speciale di Raoul e le parole su Fedez proviene da Gossip e Tv.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sposi? "Perché no. Forse lo faremo all'improvviso" : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Rocío Muñoz Morales racconta la sua vita di mamma di Luna, 3 anni, e Alma, nata lo scorso 1° novembre, ma anche della sua carriera tv e delle possibili nozze con Raoul Bova. "Se io e Raoul e ci sposiamo? Perché no. Sì, mi piacerebbe, ma noi siamo moderni" risponde Rocìo, che per testimoniare l'anticonformismo della coppia formata con l'attore, da cui ha avuto due figlie, racconta un aneddoto legato al ...

Rocio Munoz Morales piange a Domenica In : il retroscena su Raoul Bova : Domenica In: Rocio Munoz Morales fa una dichiarazione sul rapporto con Bova La puntata di Domenica In del 31 marzo si è aperta con l’intervista a Rocio Munoz Morales. L’attrice e modella spagnola, compagna e futura moglie di Raoul Bova con la quale ha avuto due figlie, si è raccontata a Mara Venier. Rocio Munoz Morales ha confessato che non è stata lei a volere l’amore con Raoul, ma il suo cuore: “Sono capitare cose ...

Raoul Bova/ Sposerà a breve Rocio Morales? Cinque anni di fidanzamento e due figli : Raoul Bova non ha fatto perdere solo la testa a tante italiane e italiani, ma anche all'immancabile compagna Rocio Morales. 5 anni insieme e 2 figlie

Domenica In – Ventinovesima puntata del 31 marzo 2019 – Eleonora Daniele - Rocío Muñoz Morales - Peppino Di Capri - Pamela Prati tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventinovesima puntata del 31 marzo 2019 – Eleonora Daniele, Rocío Muñoz Morales, Peppino Di Capri, Pamela Prati tra ...

Rocio Morales e Raoul Bova sempre più innamorati : "È l'uomo della mia vita" : La storia d'amore tra Rocio Morales e Raoul Bova non è certo nata sotto la miglior stella. I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi - Il viaggio, quando il bell'attore italiano era ancora ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales : nozze all’improvviso - si può : Raoul Bova, per Rocio Munoz Morales è innamoramento senza tempo: “Sento ancora le farfalle nello stomaco…” nozze all’improvviso, si può. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, l’altare si avvicina… Almeno è questo quello che trapela dalla recente intervista dell’attrice rilasciata al settimanale F. Una chiacchierata intima, da innamorata pazza, da donna assolutamente rapita e stregata […] L'articolo ...

Rocio Morales è stanca della gelosia di Raoul Bova : Il settimanale Oggi racconta le presunte incomprensioni tra i due attori, legati da sei anni e genitori delle piccole Alma e Luna. Raoul Bova e Rocio Morales sono considerati una coppia da sogno. Bellissimi e innamoratissimi, insieme alle due figliolette, Luna e Alma. Ma un’indiscrezione starebbe girando sul web nelle ultime ore. Alberto Dandolo su “Oggi” avrebbe scritto: «A compromettere la serenità del rapporto sarebbe la gelosia di lui, di ...

Raoul Bova e Rocio Morales vacanze al mare a Los Angeles : La coppia Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Los Angeles tra relax al sole e voli di coppia in parasailing: “Con la testa e il cuore tra le nuvole”, scrive l’attore su “Instagram”. “Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro”, risponde la sua compagna. In posa in riva all’oceano, lui mostra un fisico scultoreo, lei sfoggia un bikini mozzafiato. Sono passati ...