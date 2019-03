Roberto Fico apre Montecitorio ai gay | Giornata arcobaleno Provoca la Lega

Sicurezza Stradale - convegno a Parete il 31 marzo : presenzierà Roberto Fico : "Anche il mondo delle forze armate non mancherà all'appuntamento " commenta Biagio Ciaramella " e questo possiamo affermarlo avendo ricevuto adesione dalla Prefettura, dalla questura, dai carabinieri,...

Banche - Sergio Mattarella ferma la Commissione e scrive a Roberto Fico ed Elisabetta Casellati : Sergio Mattarella non ha ancora firmato la legge che istituisce la Commissione d'inchiesta sulle Banche, voluta dal governo Lega-M5s. Il testo è sulla sua scrivania ma il presidente della Repubblica è molto perplesso. E anche il decreto per rimborsare i risparmiatori truffati è ancora congelato per

Revenge porn. rivolta alla Camera delle deputate : Roberto Fico costretto a interrompere la seduta : Mara Carfagna e Stefania Prestigiamo di Forza Italia e altre deputate donne, fra le quali Laura Boldrini (Leu), hanno occupato i banchi del governo alla Camera contro la decisione della maggioranza di dare parere contrario all'emendamento al ddl Codice rosso sul Revenge porn. Il presidente della Cam

25 anni senza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Roberto Fico : “Ancora troppe zone d’ombra” : In occasione del 25esimo anniversario dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, morti a Mogadiscio, in Somalia, il 20 marzo 1994, si è tenuto alla Camera dei Deputati il convegno "Noi non archiviamo - Il giornalismo d'inchiesta per la verità e la giustizia". Il presidente Roberto Fico. "È indispensabile che le istituzioni continuino ad impegnarsi in modo incondizionato per rispondere alla legittima aspettativa di vedere finalmente la verità ...

M5S - Roberto Fico : ambiente resterà sempre prima stella : "L'ambiente resterà sempre la prima stella del Movimento". Lo dice, in un'intervista a la Repubblica, il presidente della Camera Roberto Fico

Roberto Fico incontra gli studenti all’Unisa : “Università luoghi centrali” : Roberto Fico incontra gli studenti all’Unisa: “Università luoghi centrali” Le Università come luoghi centrali, luoghi di partecipazione attiva. È questo il messaggio che lascia ai giovani studenti il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. L’Onorevole Fico ha incontrato gli studenti dell’Università di Salerno per trattare i temi che ruotano attorno alle parole chiave fiducia, istituzioni e giovani. ...

Salerno - Roberto Fico in coda alla mensa dell'Università : Si è messo in coda fra i ragazzi, con vassoio e badge. Roberto Fico studente per un giorno all' Università di Salerno dove era ospite per il convegno su 'Giovani, fiducia e istituzioni': il presidente ...

TAV - Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 Stelle : TAV, Roberto Fico torna a parlare, la vera identità del Movimento 5 Stelle La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 Stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. … Continue reading TAV, Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 ...

Tav - Roberto Fico : "È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle". E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è "una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle", ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico, non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, "la legislatura è saldamente in piedi" e "se anche dovesse accadere qualcosa, la parola passerà al presidente della Repu

Tav - Roberto Fico : 'È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle'. E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è 'una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle ', ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico , non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, 'la legislatura è ...

'Il no alla Tav è una battaglia identitaria del M5S' - così Roberto Fico - : Napoli, 9 mar., askanews, - Il 'no' alla Tav Torino-Lione 'non è un atto ideologico', ma una 'battaglia identitaria' del Movimento 5 Stelle e per questo motivo, 'comprendo bene la durezza' dello ...

Tav - Roberto Fico : “No è battaglia identitaria del M5s”. Casaleggio : “Nessuna crisi di governo” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea come il no alla Tav sia una "battaglia identitaria" del Movimento 5 Stelle e non una decisione solamente ideologica. Davide Casaleggio assicura che, a suo parere, non c'è nessuna crisi di governo. Così come fa anche il ministro delle Politiche Agricole Centinaio.Continua a leggere

Roberto Fico : 'Eravamo No Tav prima di essere M5S. È una battaglia identitaria' : Ma è assolutamente falso che il Governo, e in particolare la mia forza politica, stia valutando la scelta sul Tav, e quindi su tutto quello che ne consegue, sulla base della tenuta della mia giunta". ...

Roberto Fico : "Eravamo No Tav prima di essere M5S. È una battaglia identitaria" : La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. Il presidente della Camera, a Napoli per un convegno, ha spiegato che il no alla Tav "non è un atto ideologico" ma "una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle".Il Movimento ...