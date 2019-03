Risultati Serie A 29ª Giornata – Colpo salvezza per la Spal a Frosinone! Poker Napoli

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Lasbanca il Benito Stirpe di Frosinone e raccoglie 3 punti importanti per la. Ilstende la Roma, pari tra Fiorentina e Torino: idelle gare del pomeriggio della 29ªdiA Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Parma nel lunch match, la 29ªdiA prosegue con un tris di match dagli esiti davvero importanti per l’intera classifica diA. Iniziamo dalla parte bassa, nella quale laconquista 3 punti importantissimi per la zona. I ferraresi battono 0-1 il Frosinone grazie al gol di Vicari e si portano a +5 sul Bologna 18° (con una partita in meno). Fiorentina e Torino si giocano punti importanti per la rincorsa all’Europa League, ma nessuna delle due riesce a tornare a casa con i 3 punti. L’1-1 che porta le firme di Simeone e Baselli scontenta tutti, soprattutto in virtù della vittoria della Sampdoria di ieri. ...

SkySport : ???? Serie ?? 29^ giornata ?? #FiorentinaTorino 1-0 ? #Simeone (7') ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport 251 ??… - SkySport : ???? Serie ?? 29^ giornata ?? #FiorentinaTorino 1-1 ? #Baselli (35') ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport 251 ??… - FIGCfemminile : ? La @JuventusFCWomen si aggiudica la vittoria nella sfida scudetto contro la @ACF_Womens! ?? In grafica tutti i r… -