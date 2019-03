Risultati Serie A 29^ giornata | diretta live | vantaggio della Fiorentina FOTO ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : tre partite alle 15 [FOTO] : 1/85 Francesca Soli/LaPresse ...

Risultati Serie D - diretta live : parziali dal girone A al girone I : Serie D live – Si torna in campo per il campionato di Serie D, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva, si decidono gli obiettivi di promozione e retrocessione. Nel gruppo D, il Modena ospita il Pavia; nel gruppo G, l’Avellino riceve l’Ostia Mare. Spettacolo nel girone I, il Bari alla ricerca di punti per la promozione, in campo davanti al pubblico amico contro il Gela. Promette spettacolo anche la partita tra ...

Risultati Serie C 33^ giornata - diretta live : si giocano tre partite [FOTO] : 1/42 Alessandro La Rocca/LaPresse ...

Risultati Serie A - formazioni ufficiali e diretta LIVE della 29giornata : FIORENTINA-TORINO, LE formazioni ufficiali FIORENTINA, 4-3-1-2, : Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Muriel, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli TORINO, 3-5-...

Risultati Serie A Basket – Trento manda ko Cremona e aggancia la zona Playoff : Trento ai aggiudica la sfida contro Cremona e sogna i Playoff: ottima prestazione per la squadra trentina Dopo la vittoria di Trento su Torino di ieri sera, prosegue lo spettacolo della 24ª giornata di Serie A di Basket. Nel lunch match della domenica si sono sfidati Trieste e Cremona. Sono stati i padroni di casa ad avere la meglio sui rivali: Trieste, che ha sin dai primi minuti dimostrato superiorità, ha mandato al tappeto Cremona per ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : si riparte al Tardini [FOTO] : 1/54 Francesca Soli/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : pari all’intervallo [FOTO] : 1/53 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : pari Atalanta [FOTO] : 1/53 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : vantaggio Parma [FOTO] : 1/53 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi e live score : lo scontro al vertice : RISULTATI SERIE D: le Classifiche dei nove gironi e il live score delle partite, messe in programma per il quarto campionato italiano, oggi 31 marzo 2019.

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : inizia Parma-Atalanta [FOTO] : 1/53 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Risultati Serie C/ Diretta gol live score e classifica aggiornata : lotta ai playoff : RISULTATI SERIE C: classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della 33giornata in programma oggi, domenica 31 marzo, gironi B e C,.

Serie C - i Risultati della 33giornata : pesante ko per la Juve U23 - ok Pisa e Piacenza : Serie C in campo per la 33giornata, a partire dal girone A che ad eccezione di Novara-Entella, in programma lunedì, completa oggi il proprio programma. Domenica invece - eccetto due anticipi - tutte ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : via al posticipo! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: nella giornata di sabato 30 marzo sono protagonisti i tre gironi, focus in particolare sul girone A e la corsa dell'Entella capolista.