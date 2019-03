Risultati NBA | continua la cavalcata playoff di Clippers | Rockets e Raptors | frenata

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019)NBA alle porte e le squadre oltre Oceano stanno lottando per definire le griglie della post season: bel successo pered Houston INBA si avvicinano a grandi passi e le squadre che saranno impegnate nella post season stanno lottando per accaparrarsi i posti migliori nella griglia di partenza. Tra queste squadre ci sono di certo i, già certi della partecipazione aima con una crescente voglia di sorprendere tutti. Stanotte vittoria 132-108 contro Cleveland, anche senza Gallinari fermo ai box precauzionalmente.Ad Est sconfitta invece per Boston contro i Nets, trascinati ancora una volta da un ottimo Russell autore di 29 punti e 10 assistenze. 96-110 il punteggio in favore di New Jersey che si candida ad essere una mina vagante nella post season. Vittoria anche per i119-108 contro Sacramento, con il ‘solito’ Harden ...

