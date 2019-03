Rimini Marathon 2019 | diecimila in marcia

ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2019), 31 marzo" Oltre 10mila persone hanno partecipato questa mattina alla, l'evento sportivo di punta della stagione e una delle maratone più partecipate d'Italia che ha ...

news_rimini : Rimini Marathon, oltre diecimila in marcia per le strade della città - pfellini : Scm Group in pista per la Rimini Marathon insieme all’auto solare ‘Emilia 4’ - pfellini : Rimini Marathon: libere le strade di Riccione e Misano • -