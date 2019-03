Rimini | la prima auto solare protagonista della maratona

ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2019), 31 marzo 2019 - È sempre più numeroso, internazionale e di ogni età il "team" schierato da Scm Group per laMarathon . Oltre a scendere direttamente in pista, l'azienda riminese ha ...

picchina : RT @78frency: Oggi ho fatto la mia prima maratona in quel di Rimini 42,195km? - LaZiaMat : RT @78frency: Oggi ho fatto la mia prima maratona in quel di Rimini 42,195km? - opissochiara1 : RT @78frency: Oggi ho fatto la mia prima maratona in quel di Rimini 42,195km? -