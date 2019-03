Rally Corsica | Neuville vince e va al comando

Rally Corsica 2019 : Elfyn Evans fora - Thierry Neuville vince la gara e sale in vetta alla classifica generale! : Thierry Neuville (Hyundai i20) vince il Rally di Corsica 2019, al termine di una giornata ai limiti dell’incredibile. Il belga, infatti, deve ringraziare la foratura di Elfyn Evans nel Power Stage conclusivo, dato che il britannico della Ford Fiesta gli aveva scippato la leadership della classifica generale nel corso dell’unica prova speciale di giornata. Per Neuville, dunque, successo importante, il decimo in carriera, il primo di ...

Rally Corsica : Ogier in crescita - Evans al comando : ROMA - Citroen in crescita nella seconda giornata del Rally di Corsica, con partenza da Cap Corse e arrivo alla Castagniccia. Otto Tanak su Toyota Yaris è stato davanti nel corso della mattinata, ...

Rally Corsica : inizio in salita per la Citroen : ROMA - Prima giornata difficile per gli equipaggi Citroen nel Rally di Corsica. Il team Ogier-Ingrassia ha faticato nel Day one, dopo la partenza in seconda posizione, mentre Lappi-Ferm hanno invece ...

Rally Corsica 2019 : Elfyn Evans vince tre speciali ed è in testa - sorride anche Ott Tanak in seconda piazza. Ogier 6° - Loeb 8° : La prima tappa del Tour de Corse 2019, quarta tappa del Mondiale Rally, è andata in archivio con il britannico Elfyn Evans sorprendentemente davanti a tutti alla guida della Ford Fiesta n.33. Il nativo di Dolgellau classe 1988 si è portato in testa al Rally della Corsica aggiudicandosi ben tre prove speciali su sei e limitando i danni nelle altre anche grazie alla decisione dei commissari di adattare il suo tempo nella SS6 “Alta-Rocca ...

Diretta Rally di Corsica 2019/ Wrc - streaming video : orario e percorso - 29 marzo - : Diretta Rally di Corsica 2019: info streaming video e tv delle prime special stage, attese oggi venerdi 29 marzo, per la 4prova del Mondiale Wrc.

Rally Corsica 2019 : lo Shakedown favorisce Kris Meeke - Sebastien Ogier il primo degli inseguitori : Ufficialmente si comincerà domani con la prima prova speciale, ma il quarto appuntamento del Mondiale Rally 2019 ha effettuato quest’oggi il canonico Shakedown in Corsica, sul tracciato di Sorbo Ocagnano (5.39 km). Il migliore è stato l’alfiere della Toyota Yaris Kris Meeke. Il nord-irlandese ha messo la sua zampata con il crono di 3’46″7, dimostrando una certa confidenza della vettura giapponese sull’asfalto. La ...

Rally Corsica 2019 : la lotta iridata tra Tanak - Ogier e Neuville prosegue sulle strade asfaltate della Corsica : Il Mondiale Rally, dopo tre settimane di sosta, fa tappa dal 28 al 31 marzo in Corsica per il quarto round di una stagione sempre più incerta ed imprevedibile nella lotta all’iride. L’isola transalpina ospita il Rally di Francia per la 41ma volta, dopo una piccola parentesi in Alsazia dal 2010 al 2014, proponendo agli equipaggi un percorso molto tortuoso su fondo asfaltato rivoluzionato per l’80% rispetto al 2018. Saranno 14 le ...